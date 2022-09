«H Ευρώπη δεν επιτρέπεται να αγνοήσει τη Μελόνι»

Αποφασιστικότητα, υπεροψία, αδιαφορία; Πώς μπορεί άραγε να αντιδράσει η Ευρώπη στην νίκη της Ακροδεξιάς στης ιταλικές εκλογές; «Η Ευρώπη δεν επιτρέπεται να αγνοήσει την Μελόνι» είναι ο τίτλος στο σχόλιο της οικονομικής επιθεώρησης Handelsblatt, που σημειώνει, μεταξύ άλλων: «Μπορεί η ΕΕ να μην επικροτεί το εκλογικό αποτέλεσμα στην Ιταλία. Όμως οι Βρυξέλλες θα πρέπει να συνεργαστούν με τη δεξιά κυβέρνηση της Ρώμης και δεν επιτρέπεται να βλέπουν αφ' υψηλού τους Ιταλούς». Η Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) υποστηρίζει ότι αυτό που συνέβη ήταν «πολιτική στροφή, αλλά όχι πολιτικός σεισμός». Σε σχόλιό του ο ανταποκριτής της εφημερίδας στη Ρώμη γράφει ότι «η Μελόνι δεν έχει πολύ χρόνο για να απολαύσει τον θρίαμβό της. Την περιμένει όχι μόνο μία επικίνδυνη διεθνοπολιτική κατάσταση λόγω του πολέμου και των πυρηνικών απειλών της Ρωσίας, αλλά και μία εμφανής οικονομική κρίση εντός συνόρων με το κόστος της ενέργειας να εκρήγνυται, οικογένειες να επιβαρύνονται και επιχειρήσεις να παραπαίουν». Για τη Μελόνι επισημαίνει ότι «οι δύο σύμμαχοί της, η εθνολαϊκιστική Λέγκα και η Forza Italia του Σίλβιο Μπερλουσκόνι, που προσανατολίζεται προς την Χριστιανοδημοκρατία, απογοήτευσαν στις εκλογές και κατά συνέπεια εξασθενούν τον (μελλοντικό) κυβερνητικό συνασπισμό. Η πλειοψηφία της είναι πιο ισχνή απ' ό,τι φαίνεται».

«Οι νεοφασίστες θριαμβεύουν» συνοψίζει από την πλευρά της η Süddeutsche Zeitung. Υπενθυμίζει όμως την ευρωπαϊκή «ένεση ρευστότητας» 220 δις ευρώ (σε δάνεια και επιδοτήσεις) προς την Ιταλία και θεωρεί ότι η Τζόρτζια Μελόνι δεν πρόκειται τελικά να υλοποιήσει την αντι-ευρωπαϊκή ρητορική της: «Οι Ιταλοί θα έχαναν πολύ περισσότερα από όσα θα κέρδιζαν. Χωρίς Ευρώπη δεν γίνεται. Η Ιταλία δεν μπορεί να αποκηρύξει τα 220 δις ευρώ. Θα χρειαστεί και στο μέλλον τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Για κάποιο διάστημα θα χρειαστεί και κάποια φιλευσπλαχνία στο ζήτημα του χρέους. Γι αυτό η Μελόνι δεν κάνει λόγο για αποχώρηση από το ευρώ, όπως έκανε συχνά στο παρελθόν». Τέλος, η Tageszeitung (TAZ) επισημαίνει ότι «ενώ η πλειοψηφία των Ιταλών έχει ψηφίσει αριστερά και φιλελεύθερα κόμματα, θα κυβερνήσουν τη χώρα, έχοντας ενισχύσει τις δυνάμεις τους, οι εθνολαϊκιστές» και αυτό οφείλεται στις «ιδιαιτερότητες του εκλογικού συστήματος».

«Μήνυμα ειρήνης» από Μητσοτάκη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

«Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας επικρίνει τον Ερντογάν και στέλνει μήνυμα ειρήνης» γράφει η Rheinische Post για την ομιλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, από το βήμα της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Σε ανταπόκριση από την Αθήνα αναφέρεται: «Τον Μάιο ο (Τούρκος πρόεδρος) Ερντογάν είχε διακόψει όλους τους διαύλους πολιτικής επικοινωνίας με την Ελλάδα, λέγοντας 'για μένα ο Μητσοτάκης δεν υπάρχει πια'. Ήταν η αντίδρασή του για την επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον, στη διάρκεια της οποίας, μιλώντας στο αμερικανικό Κογκρέσο, απηύθυνε προειδοποίηση να μην αποσταλούν αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη στην Τουρκία. Στην ομιλία του στα Ηνωμένα Έθνη το Σαββατοκύριακο ο πρωθυπουργός της Ελλάδας ανέφερε ότι η χώρα του είναι, ανά πάσα στιγμή, ανοιχτή στον διάλογο για διαμφισβητούμενα διμερή ζητήματα. Παράλληλα, απέστειλε μήνυμα ειρήνης απευθείας στον τουρκικό λαό: 'Από αυτό το βήμα θα ήθελα να σας πω ότι η Ελλάδα δεν αποτελεί απειλή για τη χώρα σας. Δεν είμαστε εχθροί. Είμαστε γείτονες'».

Πάντως η εφημερίδα του Ντίσελντορφ σημειώνει ότι «από την Άγκυρα έρχονται νέες απειλές. Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ κατηγόρησε την Ελλάδα για 'προκλητική συμπεριφορά'. Δηλώνει ότι με την στρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου, η Ελλάδα χάνει τα κυριαρχικά της δικαιώματα σε αυτά και η Τουρκία αποκτά 'δικαίωμα στην αυτοάμυνα'».

Για το ίδιο θέμα η αυστριακή εφημερίδα Der Standard τονίζει ότι «κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης έτεινε και πάλι χείρα (φιλίας) προς την Τουρκία», αλλά «παράλληλα επέκρινε την επιθετική ρητορική της Άγκυρας. Πρόσφατα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε απειλήσει ότι η Τουρκία 'θα έρθει μια νύχτα ξαφνικά'. Ο λόγος είναι οι αντιπαραθέσεις για κυριαρχικά δικαιώματα στο Αιγαίο και η αξιοποίηση κοιτασμάτων φυσικού αερίου και άλλων πρώτων υλών κάτω από τον πυθμένα της θάλασσας. Επιπλέον, εδώ και μερικούς μήνες, η Άγκυρα αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία σε νησιά όπως η Χίος, η Λέσβος και η Ρόδος».

Έργα και ημέρες των παπαράτσι

Στη Μύκονο ταξιδεύουν και φωτογραφίζονται πολλοί επώνυμοι

Σε ένα πρωτότυπο ρεπορτάζ, το περιοδικό DER SPIEGEL περιγράφει τη δραστηριότητα των «παπαράτσι» στη Μύκονο, παρακολουθώντας δύο από τους Έλληνες «δεξιοτέχνες» του είδους, τον Νίκο Ζώτο και τον Νικόλα Σεμιτέκολο. Όπως αναφέρει το γερμανικό περιοδικό, οι δυο τους δίνουν ραντεβού στον «Cavo», «ένα παραλιακό σελφ-σέρβις εστιατόριο με πλαστικές καρέκλες, το οποίο αποκαλούν 'The Office' («το γραφείο») και αφήνουν το βλέμμα τους να περιπλανηθεί στην παραλία. Από εδώ έχουν καλή θέα στο Nammos, ένα από τα πιο φημισμένα παραλιακά μπαρ του νησιού, όπου μία magnum φιάλη Salon Le Mesnil Vintage τιμάται έως 9.000 ευρώ και οι θαμώνες ήδη έχουν αρχίσει να χορεύουν ανάμεσα στις ξαπλώστρες, σε ρυθμούς ποπ από τη δεκαετία του '80».

«Τους έχουμε φωτογραφίσει όλους», λέει ο Νικόλας Σεμιτέκολο. Αλλά πώς γνωρίζουν ποιον πρέπει να φωτογραφίσουν και πότε; Ο Νίκος Ζώτος λέει ότι έχουν περάσει όλον τον χειμώνα διαβάζοντας εφημερίδες και περιοδικά όπως η Daily Mail, η Sun, το OK!, αλλά και η γερμανική Bild ή το Gala. «Μόνο έτσι γνωρίζουν ποιος είναι in και ποιος είναι out, πού υπάρχουν προβλήματα στον γάμο, εγκυμοσύνες ή νέες σχέσεις. Με λίγα λόγια, ποιος αξίζει να φωτιγραφηθεί και ποιος όχι. Μόνο αυτό είναι που μετράει, σε τελική ανάλυση». Το γερμανικό περιοδικό περιγράφει αναλυτικά τις ιδιαιτερότητες, αλλά και τις αντιξοότητες της δουλειάς, η οποία, όπως επισημαίνει, δεν χαίρει εκτίμησης, «ούτε καν από πελάτες, οι οποίοι αγοράζουν φωτογραφίες, ενίοτε πληρώνοντας πολλά χρήματα, κάτι που όμως δεν θέλουν να παραδεχθούν δημοσίως».

Γιάννης Παπαδημητρίου