H αρχιτεκτονική του «καλού» ίντερνετ

Το Ιράν έχει περιορισμένη πρόσβαση στο ίντερνετ. Η Ρωσία θέλει να κάνει το διαδίκτυο ένα είδος εθνικού intranet. Στην Κίνα διεξάγονται αυτό τον καιρό διασκέψεις για τους τρόπους, με τους οποίους μπορεί να λειτουργήσει ένας ενδεχόμενος ψηφιακός αποκλεισμός. Ως εκ τούτου - και ως αντιστάθμισμα - το Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου (Internet Governance Forum, IGF) είναι σημαντικό, αναφέρει στην Deutsche Welle ο διευθύνων σύμβουλος των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, Κρίστιαν Μιρ, του οποίου η ΜΚΟ εκπροσωπείται στο πενθήμερο φόρουμ.

Στο παρελθόν η φήμη του IGF δεν ήταν πάντα η καλύτερη και αυτό το γνώριζε και ο ίδιος, όπως σημειώνει. Αλλά το θέμα της ελευθερίας στο Διαδίκτυο, το οποίο είναι και βασική θέση της φετινής συνάντησης, είναι πολύ σημαντικό. Το γεγονός ότι η γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ μίλησε κατά την έναρξη του IGF, είναι και για τον Μιρ ένας σημαντικός συμβολισμός σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ένας κόσμος, ένα όραμα… ένα ίντερνετ;

Μέρκελ και Γκουτέρες παρόντες στην εναρκτήρια εκδήλωση του IGF

Το IGF διοργανώνεται φέτος για πρώτη φορά στο Βερολίνο. Στόχος του είναι η προώθηση του δημόσιου διαλόγου για την διαφάνεια και τη διακυβέρνηση στο διαδίκτυο καθώς και οι προτάσεις πολιτικών με σκοπό την καλύτερη λειτουργία του διαδικτύου διεθνώς και τη μέγιστη πρόσβαση των πολιτών σε αυτό.

Στο προσκήνιο των φετινών εκδηλώσεων, το σύνθημα της συνάντησης "One World, One Net, One Vision" συζητήθηκε και στη γερμανική βουλή. Η συμμετοχή στην ψηφιοποίηση αποτελεί προϋπόθεση για την κοινωνική συνοχή και την οικονομική σταθερότητα, σύμφωνα με απόφαση του κυβερνητικού συνασπισμού. Μάλιστα, ορισμένοι γερμανοί βουλευτές συμμετέχουν στις ομιλίες του Φόρουμ.

Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος έδωσε το "παρών" μαζί με τη γερμανίδα καγκελάριο στις εναρκτήριες ομιλίες, υπάρχει ένα «μεγάλο κενό διακυβέρνησης» στο διαδίκτυο. Σκοπός της πολιτικής είναι να ενισχύσει τα οφέλη του Διαδικτύου και να μειώσει την κατάχρηση. Επί του παρόντος, ωστόσο, εξακολουθεί να παρακολουθεί από απόσταση την τεχνολογική ανάπτυξη. Όπως ανέφερε, αν και το Βερολίνο έριξε το Τείχος πριν από 30 χρόνια, τώρα δημιουργούνται νέα εικονικά τείχη στο Διαδίκτυο. Αυτή είναι μια απειλή για το ίδιο, καθώς με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ένα πολιτικό κενό. Επιπλέον, ο Γκουτέρες επέκρινε τη διαδικτυακή αναγνώριση προσώπου, τον εντοπισμό της γεωγραφικής τοποθεσίας και την επιτήρηση μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν ισχύουν, όπως τόνισε, μόνο εκτός σύνδεσης, αλλά και online.

Κάι-Αλεξάντερ Σολτς

Επιμέλεια: Χρύσα Βαχτσεβάνου