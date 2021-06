G7: Κοινή γραμμή για το κλίμα

Τρίτη και τελευταία ημέρα της 47ης συνόδου κορυφής των G7 στην ηλιόλουστη Κορνουάλη με τους επτά ηγέτες να σχεδιάζουν πώς θα αντιμετωπίσουν την απειλή της κλιματικής αλλαγής, η οποία σήμερα βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας, μαζί με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ο 95χρονος περιβαλλοντολόγος Σερ Ντέιβιντ Άττενμπορο έδωσε το έναυσμα για τις συζητήσεις μέσω μαγνητοσκοπημένου μηνύματος και προειδοποίησε τους ηγέτες ότι οι αποφάσεις που θα πάρουν τη δεκαετία αυτή είναι «οι πιο σημαντικές στην ανθρώπινη ιστορία», αποτυπώνοντας έτσι την κρισιμότητα της κατάστασης.

Γαλλία, Γερμανία, Ιαπωνία, Ιταλία, Καναδάς, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται από κοινού να μειώσουν τις εκπομπές ρύπων κατά 50% μέχρι το 2030 σε σχέση με το 2010. Παράλληλα το Ηνωμένο Βασίλειο δημιουργεί ένα ταμείο για την προστασία των ωκεανών και της θαλάσσιας βιοποικιλότητας (Blue Planet Fund), βάζοντας μάλιστα τις πρώτες 500 εκατομμύρια λίρες. Στο πλάνο τους υπάρχει και η δημιουργία κοινοπραξίας (Build Back Better World – B3W) που εμπνεύστηκε η αμερικανική πλευρά για να επενδύει σε έργα υποδομών σε αναπτυσσόμενες χώρες, ώστε να της ωθήσει σε μια πράσινη, βιώσιμη ανάπτυξη. Η κοινοπραξία έρχεται και ως απάντηση στο αντίστοιχο πρόγραμμα που αναπτύσσει η Κίνα (One Belt - One Road). Η απάντηση στο σχέδιο των G7 δεν άργησε να έρθει, με τον εκπρόσωπο τύπου της κινεζικής πρεσβείας στο Λονδίνο να προειδοποιεί ότι «οι ημέρες που μια μικρή ομάδα κρατών αποφάσιζε για το μέλλον του κόσμου έχουν περάσει προ πολλού».

Η αμφιλεγόμενη επίδειξη της RAF

Ακτιβιστές της Oxfam δίνουν τη δική τους εκδοχή για τη σύνοδο του G7

Ενώ οι αρχηγοί αποφασίζουν για το κλίμα κεκλεισμένων των θυρών στο θέρετρο Κάρμπις Μπέι, από την Παρασκευή όπου και άρχισε η σύνοδος κορυφής εκατοντάδες ακτιβιστές βρίσκονται στη Κορνουάλη και διαμαρτύρονται για την ανεπάρκεια των δράσεων των ηγετών. Πολλοί σχολιάζουν ότι δεν ήταν ο καλύτερος τρόπος να δείξουν την οικολογική τους συνείδηση η πτήση επίδειξης ακροβατικού αεροπορικού σμήνους της Βασιλικής Βρετανικής Αεροπορίας (RAF), που πέταξε χθες πάνω από την Κορνουάλη και που καθήλωσε τους εφτά ηγέτες.

Παρά τις όποιες διαφωνίες μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και ευρωπαϊκής πλευράς με σκληρότερο εκφραστή τον Εμμανουέλ Μακρόν για το ζήτημα της Β. Ιρλανδίας, η σύμπνοια των G7 στη «γενικότερη εικόνα» αποτυπώνεται σε όλα τα στιγμιότυπα που διαρρέουν στο βρετανικό τύπο. Στο χθεσινοβραδινό μπάρμπεκιου στην παραλία του Κάρμπις Μπέι οι ηγέτες έδειχναν να διασκεδάζουν και μάλιστα το πρωί ο ικανοποιημένος, καθώς φαίνεται, οικοδεσπότης Μπόρις Τζόνσον ξεκίνησε την ημέρα του με βουτιά στη θάλασσα. Σήμερα, μετά το τέλος των εργασιών, ο Τζο Μπάιντεν θα είναι ο 13ος Αμερικανός πρόεδρος που επισκέπτεται τη Βασίλισσα Ελισσάβετ, αφού έχει ήδη προγραμματιστεί τσάι στο παλάτι του Ούινδσορ για το προεδρικό ζεύγος.

Ζωή Κατζαγιαννάκη, Λονδίνο