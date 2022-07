60 χρόνια από την πρώτη συναυλία των Rolling Stones

Θεωρείται το σημαντικότερο ροκ εν ρολ συγκρότημα του πλανήτη. Έχει κυκλοφορήσει 55 άλμπουμ (στούντιο, live, συλλογές) με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 200 εκατομμύρια αντίτυπα, παγκοσμίως. Η ιστορία των Stones ξεκίνησε το 1951 όταν ο Κιθ Ρίτσαρντς ήταν συμμαθητής του Μικ Τζάγκερ στο δημοτικό σχολείο Γουένγορθ στο Λονδίνο. Δέκα χρόνια αργότερα οι δρόμοι τους θα ξανασυναντηθούν, φοιτητές πλέον, και οι δύο με κοινή συνισταμένη την αγάπη τους για τα μπλουζ.

Οι πρώτες πρόβες του συγκροτήματος ξεκίνησαν το 1961 με τη συμμετοχή των Στιούαρτ, Τζάγκερ, Ρίτσαρντςς και Τζόουνς, ενός εκ των ιδρυτικών μελών του συγκροτήματος. Τον Ιούνιο του 1962 η σύνθεση του συγκροτήματος ήταν: Μικ Τζάγκερ, Κιθ Ρίτσαρντς, Ίαν Στιούαρτ, Μπράιαν Τζόουνς, Ντικ Τέιλορ και Τόνι Τσάπμαν στα ντραμς. Μετά τον θάνατο του ντράμερ Τσάρλι Γουότς πέρυσι ο Μικ Τζάγκερ (78 ετών) ο Κίθ Ρίτσαρντςς (78 ετών) και ο Ρον Γουντ (75 ετών) συνεχίζουν ακάθεκτοι και δίνουν στο κοινό αυτό που επιθυμεί πιο πολύ από όλα, να ακούει την μουσική τους επί σκηνής.

Ξεπέρασαν κάθε προσδοκία

Το 1964 ο Μικ Τζάγκερ δεν βρίσκονταν ακόμα στην πρώτη γραμμή

Το καλοκαίρι του 1962 ωστόσο ούτε ο Γουντ ούτε ο Γουότς ήταν ακόμη μέλη του συγκροτήματος. Στα τέλη του έτους σημειώθηκαν οι πρώτες αλλαγές στο συγκρότημα. Ο μπασίστας Μπιλ Γουάιμαν πήρε τη θέση του Ντικ Τέιλορ και ο Τσάρλι Γουότς τη θέση του Τόνι Τσάπμαν στα ντραμς. Ο Ίαν Στιούαρτ απομακρύνθηκε ως επίσημο μέλος του συγκροτήματος το 1963 αλλά συνέχισε να συνεργάζεται με τη μπάντα μέχρι το θάνατό του το 1985, ενώ ο Ρον Γουντ εντάχθηκε το 1975. Ο Μίκ Τζάγκερ στην πεντηκοστή επέτειο του συγκροτήματος το 2012 παραδέχθηκε πως «έχουμε κλέψει λίγο, διότι ενώ δεν είμαστε τα ίδια μέλη, το όνομα του συγκροτήματος παραμένει το ίδιο. Εγώ και ο Κίθ είμαστε μέλη από την πρώτη στιγμή». Η ονομασία The Rolling Stones έχει προέλθει πιθανώς από το τραγούδι του Μάντι Γουότερς «Rollin' Stone».

Από το Marquee στις σκηνές όλου του κόσμου

Στο Άμστερνταμ στις 7/7/2022 στο πλαίσιο περιοδείας SIXTY

Κανείς δεν θα μπορούσε να προβλέψει την πορεία που θα είχε το συγκρότημα όταν στις 12 Ιουλίου 1962 έδωσαν την πρώτη τους συναυλία στο κλαμπ Marquee του Λονδίνου, αποτέλεσμα μιας αντικατάστασης του συγκροτήματος του Αλέξις Κόρνερ που θα συμμετείχε σε μια εκπομπή του BBC. «Ακόμα θυμάμαι ότι είχα αισθανθεί σαν να παίζει σε μεγάλο στάδιο» αναφέρει ο Κιθ Ρίτσαρντς μιλώντας στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων. «Το Marquee ήταν το μεγαλύτερο κλαμπ της εποχής στο Λονδίνο. Μέχρι τότε παίζαμε μόνο σε γκαράζ». Λόγω των πολλών αλλαγών στο συγκρότημα κανείς δεν είναι σίγουρος για το ποιος βρισκόταν στην θέση του ντράμερ εκείνο το βράδυ. Φωτογραφίες από τη βραδιά δεν υπάρχουν.

Ούτε ο Μικ Τζάγκερ έκανε ήδη από τότε τις χαρακτηριστικές χορευτικές του κινήσεις που θα άντεχαν στον χρόνο. Οι Stones τραγουδούσαν κλασσικά κομμάτια μπλουζ. Μερικά χρόνια αργότερα θα έρχονταν η παγκόσμια καταξίωση με επιτυχίες όπως (I Can't Get No) Satisfaction και Paint It Black που έχουν χαραχθεί βαθιά στην συλλογική μνήμη.

Στην αυτοβιογραφία του ο Κίθ Ρίτσαρντς αναφέρει «Βρίσκεσαι στην σκηνή και αυτό που αισθάνεσαι αξίζει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο! Νιώθεις σαν να πετάς χωρίς δίπλωμα». Αυτό ακριβώς έχουν πετύχει οι Rolling Stones. 60 χρόνια τώρα είναι «πιλότοι» της ροκ μουσικής με μεγάλη επιρροή σε πλήθος συγκροτήματα της ροκ, αλλά και της ποπ.

Φίλιπ Ντέτλεφς, dpa

Επιμέλεια: Ιωσηφίνα Τσαγκαλίδου