Φως και νερό του Ελίασον στην Tate

Εάν κάποιος δει μια εγκατάσταση του Δανού καλλιτέχνη Όλαφουρ Ελίασον δεν την ξεχνά ποτέ. Είναι αδύνατον να μην αντιπαρατεθεί με την ίδια του τη σκιά ή τον αντικατοπτρισμό της, μιας και αυτά τα στοιχεία αποτελούν συχνά μέρος της δουλειάς του καλλιτέχνη. «Υπάρχουν αντικείμενα που μπορεί κανείς να εκθέσει σε μια γκαλερί ή τα οποία μπορεί να συλλέξει. Το σημαντικό όμως είναι η ίδια η συνάντηση» είχε δηλώσει το 2010 ο Όλαφουρ Ελίασον σε συνέντευξή στην Deutsche Welle με αφορμή ατομική του έκθεση στο Βερολίνο. Μια τέτοια μοναδική συνάντηση προσφέρει η Tate Modern στο Λονδίνο μέχρι τις 5 Ιανουαρίου του 2020 με μια μεγάλη αναδρομική τριών δεκαετιών αφιερωμένη στο μεγάλο Δανό καλλιτέχνη.

Από τη φετινή έκθεση στην Tate με τον τίτλο "In reals life"

Με μια πρώτη ματιά οι εγκαταστάσεις του μοιάζουν απλές και πάντως καλά δομημένες, φτιαγμένες από φυσικά υλικά. Καταφέρνει να εντάξει το έργο του με ένα τρόπο μοναδικό μέσα στο χώρο δημιουργώντας μια ανάλαφρη και παιχνιδιάρικη ατμόσφαιρα. «Στην πραγματική ζωή» είναι ο τίτλος της μεγάλης αναδρομικής στο Λονδίνο.

Η Tate ιδιαίτερος χώρος για τον Ελίασον

O Όλαφουρ Ελίασον μετακόμισε το 1994 από την Κοπεγχάγη στη Γερμανία, όπου πολύ γρήγορα αντιλήφθηκε πως για να καταφέρει να επιβιώσει στην αγορά της τέχνης θα πρέπει να βρει τη δική του ταυτότητα, το δικό του θέμα. Και το βρήκε. Ήταν η σχέση του ανθρώπου με τη φύση.

Το νερό είναι βασικό συστατικό στοιχείο της δουλειάς το,υ όπως φαίνεται και στο έργο του "Ομορφιά" του 1993. Μια απλή εγκατάσταση όπου πετάγεται το νερό και δημιουργείται ένα ουράνιο τόξο στο χώρο. Σε άλλα έργα πάλι όπως το «Your Spiral View» o θεατής ανακαλύπτει εκ νέου τον εαυτό του μέσα από σειρά αντανακλάσεων σε καθρέφτες.

Στους τοίχους δεν υπάρχουν κείμενα που να αναφέρονται σε ημερομηνίες δημιουργίας των έργων. Ούτως ή άλλως δεν έχει σημασία, γιατί είναι διαχρονικά.

H Tate Modern έχει μια ιδιαίτερη σημασία για τον Δανό καλλιτέχνη διότι εκεί παρουσίασε την εξαιρετική εγκατάστασή του με τον τίτλο «Weather Project» και έναν τεράστιο ήλιο. Ένα έργο, πραγματικό ορόσημο στην ιστορία της τέχνης, το οποίο προσέλκυσε 2 εκ επισκέπτες.

Από την έκθεση του Ελίασον στη Βόννη το 1996 "Tell me about a miraculous invention"