Φεστιβάλ γερμανόφωνου κινηματογράφου Πάτρας

Ο Σαββόπουλος λέει σε ένα τραγούδι του πως οι παρέες φτιάχνουν ιστορία. Μια μικρή ιστορία κινηματογράφου ξεκίνησαν να γράφουν πριν από περίπου δυο χρόνια τρεις φίλοι, δημιουργώντας το γερμανόφωνο φεστιβάλ κινηματογράφου Πάτρας. Κύριος διοργανωτής του φεστιβάλ είναι η εταιρεία ABCinema που ίδρυσε ο Αντώνης Κορκόντζηλας. Η ενασχόλησή του εδώ και χρόνια με διάφορα φεστιβάλ κινηματογράφου, ανάμεσα σε άλλα και το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας, ήταν η βάση για να υλοποιηθεί η ιδέα του KinoFest.

Συζητήσεις με πολλές πρεσβείες αλλά και το Ινστιτούτο Γκαίτε στην Πάτρα ξεκίνησαν ήδη από το 2018. «Τους κάναμε την πρόταση να ιδρύσουμε ένα φεστιβάλ γερμανόφωνου κινηματογράφου και γιατί δεν υπάρχει ένα αμιγώς τέτοιο φεστιβάλ και γιατί εκεί υπάρχουν οι εγκαταστασεις της Achaia Claus. Είναι το πρώτο οινοποιείο της Ελλάδας που δημιουργήθηκε από τον Γουστάβο Κλάους και βγάζει την περίφημη μαυροδάφνη. Σκεφθήκαμε ότι θα ήταν πάρα πολύ ωραίο έναν ιστορικό χώρο που είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τη γερμανική βιομηχανία γενικότερα να του δώσουμε μια νέα πνοή, να του δώσουμε μια νέα λειτουργία και να φέρουμε το κοινό της Πάτρας κοντά με τον γερμανόφωνο κινηματογράφο» λέει στην Deutsche Welle ο Αντώνης Κορκόντζηλας.

Ο χώρος του οινοποιείου είναι πράγματι εξαιρετικός και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια μοναδική εμπειρία. Το 2019 με πολλές δυσκολίες πραγματοποιήθηκε το φεστιβάλ, όμως αργότερα στις δυσκολιές ήρθε να προστεθεί και η πανδημία. Για να κρατηθεί «το κοινό ζεστό» όπως λέει ο Αντώνης Κορκόντζηλας προβλήθηκαν διαδικτυακά δυο ταινίες τον Δεκέμβριο του 2020. Μια γερμανόφωνη ταινία για ενήλικες και μια για παιδιά.

Τέσσερεις ταινίες μεγάλου μήκους και έντεκα μικρές

Σκηνή από το έργο System Crasher

Φέτος, άλλη μια χρονιά πανδημίας, με μεγάλη αβεβαιότητα για το έαν και πότε θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν φεστιβάλ, προτιμήθηκε η ασφαλής λύση του διαδικτυακού φεστιβάλ. Από την Παρασκευή 25 Ιουνίου μέχρι την Κυριακή 4 Ιουλίου τα μεσάνυχτα μπορεί κάποιος εντελώς δωρέαν να δει 15 γερμανόφωνες ταινίες.

Ανάμεσά τους είναι τέσσερεις ταινίες μεγάλου μήκους όπως το “System Crasher” της Νόρα Φινγκσάιντ, το βραβευμένο ως καλύτερο γερμανικό ντοκιμαντέρ για το 2020. Επίσης οι ταινίες “Born in Evin” της Μάριαμ Ζάρε και η κωμωδία “The Perfect Secret” του Μπόρα Ντάγκτεκιν. Τελευταία μεγάλου μήκους ταινία είναι το “Ι was, I am, I will be” του Ίλκερ Τσάτακ. Οι υπόλοιπες έντεκα ταινίες είναι μικρού μήκους.

Ξεχωρίζουν η ταινία “All Cats Are Grey in the Dark” του Λάσε Λίντερ, η οποία κέρδισε το βραβείο καλύτερης ευρωπαϊκής ταινίας μικρού μήκους το 2020 από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου και το “Day release” του Μάρτιν Γουίντερ, η οποία βραβεύτηκε ως καλύτερη αυστριακή μικρού μήκους ταινία για το 2020.

Πολύ θετική η ανταπόκριση του κοινού παρά τον καύσωνα

Το οινοποιείο της Achaia Claus

Για τη διοργάνωση του φεστιβάλ συνέβαλαν οι πρεσβείες της Γερμανίας και της Αυστρίας, καθώς και τα παραρτήματα του Ινστιτούτου Γκαίτε Πάτρας και Χανίων.

Μάλιστα στα επόμενα σχέδια του KinoFest είναι από το 2022 να παρουσιάζεται και στα Χανιά. Άλλωστε στόχος του φεστιβάλ είναι να προβάλλονται στην επαρχία ποιοτικές ταινίες που δύσκολα μπορεί να βρει κανείς.

Μέχρι σήμερα η ανταπόκριση του κοινού στο διαδικτυακό φεστιβάλ ήταν πάρα πολύ καλή, όπως λέει ο Αντώνης Κορκόντζηλας. Έχουν πάνω από 300 τηλεθεάσεις την ημέρα. Κάτι που δεν είναι αυτονόητο δεδομένου του καύσωνα. Οι διοργανωτές πίστευαν ότι ο κόσμος θα προτιμήσει αυτές τις μέρες τις παραλίες και δροσερές γωνιές ωστόσο βρέθηκαν πολλοί σινεφίλ που θέλουν να παρακολουθήσουν το KinoFest.

Όσοι από εσάς θέλουν να παρακολουθήσουν το φεστιβάλ μπορούν να πάρουν περισσότερες πληροφορίες σε αυτό τον σύνδεσμο: https://kinofest.gr/el/.

Μαρία Ρηγούτσου