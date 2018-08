Φεστιβάλ Βενετίας με Λάνθιμο

Το 75ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας ανοίγει σήμερα της πύλες του. Ανάμεσα στα κορυφαία ονόματα του σινεμά θα φιλοξενήσει και τη νέα ταινία του έλληνα σκηνοθέτη Γιώργου Λάνθιμου, μια συμπαραγωγή ΗΠΑ, Μ. Βρετανίας και Ιρλανδίας. Πρόκειται για το «The Favourite», μια μαύρη κωμωδία εποχής στην οποία πρωταγωνιστούν μεγάλα ονόματα της υποκριτικής όπως η Έμα Στόουν, η Ρέιτσελ Βάις και η Ολίβια Κόλμαν. Η νέα ταινία του Γ. Λάνθιμου θα συμμετάσχει στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ Βενετίας, διεκδικώντας τον Χρυσό Λέοντα. Πρόκειται για τη δεύτερη παρουσία του έλληνα σκηνοθέτη στο κορυφαίο φεστιβάλ, όπου είχε βρεθεί το 2011 με τις «Άλπεις» κερδίζοντας βραβείο σεναρίου.

Η αυλαία ανοίγει πάντως σήμερα με την ταινία «First Man» του Ντάμιεν Σαζέλ. Πρωταγωνιστής ο Ράιαν Γκόσλινγκ, που υποδύεται τον Νηλ Άρμστρονγκ, τον πρώτο άνθρωπο που πάτησε στη Σελήνη. Είναι και αυτή μία από τις 21 ταινίες που συμμετέχουν στο διαγωνιστικό τμήμα, διεκδικώντας τα μεγάλα βραβεία που θα απονεμηθούν στις 9 Σεπτεμβρίου.

Η μια και μοναδική ελληνική ταινία στο φετινό Φεστιβάλ Βενετίας είναι η μικρού μήκους «Λεωφόρος Πατησίων» του Θανάση Νεοφώτιστου, που συμμετέχει στο παράλληλo τμήμα Orizzonti.

Το ιστορικό Φεστιβάλ Βενετίας έχει αναδειχθεί σε σημαντικό φόρουμ ενόψει της απονομής των Βραβείων Όσκαρ. Ο διευθυντής του φεστιβάλ Αλμπέρτο Μπαρμπέρα έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι διαθέτει εξαιρετικό αισθητήριο για τις ταινίες που ακολούθως γνωρίζουν παγκόσμια επιτυχία. Πολλοί σκηνοθέτες θέλουν να αξιοποιήσουν την παρουσία τους εκεί –δεν είναι τυχαίο ότι μεταξύ των συμμετεχόντων βρίσκονται ηχηρά ονόματα της έβδομης τέχνης.

Προάγγελος των Όσκαρ;

Ο έλληνας σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος δίνει το «παρών» στη Βενετία με τη νέα του ταινία The Favourite

Τα αδέλφια Ήθαν και Τζόελ Κοέν, που έχουν κερδίσει τέσσερα Όσκαρ, διαγωνίζονται με το «The Ballad of Buster Schruggs», ένα γουέστερν με πρωταγωνιστές τους Τζέιμς Φράνκο, Λίαμ Νίσον και Τομ Γουέιτς. Ο γάλλος Ζαν Οντιάρ παρουσιάζει τη νέα του ταινία «The Sisters Brothers», την πρώτη του αγγλόφωνη ταινία με πρωταγωνιστές τους Χοακίν Φίνιξ και Τζακ Τζίλενχαλ, επίσης γουέστερν που διαδραματίζεται στο Όρεγκον του 19ου αιώνα. Ο Αλφόνσο Κουαρόν, γνωστός από το άκρως επιτυχημένο «Gravity», δίνει το «παρών» με το ασπρόμαυρο Roma, που παρουσιάσει το Μεξικό των παιδικών χρόνων του σκηνοθέτη.

Μεταξύ των 21 ταινιών του διαγωνιστικού τμήματος είναι και αυτή του γερμανού σκηνοθέτη Φλόριαν Χένκελ φον Ντόνερσμαρκ «Work Without Author» (Werk ohne Autor), ενός ανατολικογερμανού καλλιτέχνη (Τομ Σίλινγκ) που καταφέρνει να αποδράσει από την πρώην Ανατολική Γερμανία για να ζήσει στη Δύση.

Το Φεστιβάλ Βενετίας έχει πάντως και πολιτικές πτυχές. Ο Έρολ Μόρις συναντήθηκε στο πλαίσιο του ντοκιμαντέρ του «American Dharma» με τον ακροδεξιό Στίβεν Μπάνον, πρώην επικεφαλής της ομάδας συμβούλων του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Ακόμη προβάλλεται το γερμανικής συμπαραγωγής ντοκιμαντέρ «Isis, Tomorrow. The Lost Souls of Mosul», που εστιάζει στις επιπτώσεις της κατάληψης της Μοσούλης στο Ιράκ από την τρομοκρατική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος σε παιδιά και νέους της περιοχής.

Στα αξιοσημείωτα του φεστιβάλ είναι και η πρεμιέρα του «The Other Side of the Wind». Πρόκειται για μια ταινία του θρυλικού σκηνοθέτη Όρσον Ουέλς, η οποία γυρίστηκε τη δεκαετία του 1970, αλλά δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Η διαδικτυακή πλατφόρμα streaming Netflix, η οποία αγόρασε το 2017 τα πνευματικά δικαιώματα και ανέλαβε να ολοκληρώσει το ατελές έργο του Όρσον Ουέλς.

Dpa/ Άρης Καλτιριμτζής