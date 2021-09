Υπάρχει ο «ευρωπαϊκός τρόπος» της φον ντερ Λάιεν;

Στην καθιερωμένη ετήσια ομιλία της προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίουαναφέρεται εκτενής ανάλυση στην Zeit online εστιάζοντας στην ρήση της: «Το κάναμε σωστά, γιατί το κάναμε με τον ευρωπαϊκό τρόπο» (We did it the right way, because we did it the European way). «Ακούει άραγε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν Φρανκ Σινάτρα; Ίσως. Ίσως πάλι να φάνηκε σαν ελκυστική ρίμα στους συνεργάτες της που συνέταξαν την ομιλία» αναφέρει η Ζeit, παρατηρώντας ότι η επικεφαλής της Κομισιόν χρησιμοποιεί συχνά αντίστοιχα αμερικανικά, ρητορικά πρότυπα. Άλλωστε, όπως σημειώνει η εφημερίδα, η ιδέα της ετήσιας ομιλίας παραπέμπει σε αντίστοιχο αμερικανικό εθιμοτυπικό. «Πέρυσι η Ευρώπη γνώρισε μερικές από τις χειρότερες στιγμές στη διαχείριση κρίσεων: πανδημία, οικονομική κρίση, τις ολοένα αυξανόμενες τάσεις φυγής μεμονωμένων κρατών-μελών από την Ένωση κοινών αξιών. (…) Πολλά διακυβεύονται για την Ένωση τη δεδομένη στιγμή και η επίκληση στίχων του Φρανκ Σινάτρα απέναντι σε όλη αυτή την σκληρότητα δεν βλάπτει», σημειώνει.

Η Ζeit ωστόσο παρατηρεί ότι αυτός ακριβώς ο «ευρωπαϊκός τρόπος» που επικαλείται η φον ντερ Λάιεν «είναι στο τέλος το σύνολο των κρατών-μελών, που καθορίζουν τα όρια του ίδιου του ευρωπαϊκού οράματος. Αυτό είναι απίθανο να αλλάξει, ακόμη κι αν η φον ντερ Λάιεν καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για την καλύτερη δικτύωση και συνεργασία των κρατών-μελών, όπως για τη δημιουργία ενός κοινού κέντρου αντιμετώπισης αμυντικών ζητημάτων με το ασαφές όνομα 'Joint Situational Awareness Center' (…) Τελικά η ομιλία αυτή παραμένει μια έκθεση ιδεών, για την οποία τίθεται το ερώτημα τι είναι πραγματικά εφικτό. Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι: όσο σπουδαία κι αν είναι η ευρωπαϊκή ιδέα, άλλο τόσο δύσκολο είναι το πραγματικό έδαφος, πάνω στο οποίο προσγειώνεται όποιος θέλει να αλλάξει κάτι».

Η φον ντερ Λάιεν και ο νέος γαλλογερμανικός άξονας

Εμμανουέλ Μακρόν και Όλαφ Σολτς στο Παρίσι

Την ομιλία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σχολιάζει και η Süddeutsche Zeitung, η οποία σημειώνει: «Οι θαυμαστές της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ελπίζουν ότι μετά τον αποχαιρετισμό της Άγκελα Μέρκελ μπορεί να γίνει η ισχυρότερη γυναίκα στην Ευρώπη, εάν ηγηθεί μέσω των ευρωπαϊκών θεσμών σε μεγάλα νομοθετικά σχέδια, κυρίως στο Κλιματικό Πακέτο. Αλλά ακόμη και γι αυτό θα πρέπει να βασιστεί στη συνδρομή του γαλλογερμανικού άξονα, ο οποίος σύντομα μπορεί να εκπροσωπείται από τον Όλαφ Σολτς και τον Εμμανουέλ Μακρόν, και ο οποίος ακολουθεί τις δικές του ιδέες, κυρίως όταν πρόκειται για την κοινή ευρωπαϊκή πολιτική. Είναι δύσκολο. Αλλά δεν υπάρχει άλλος τρόπος εντός του περίπλοκου αυτού οικοδομήματος που ονομάζεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Η επικεφαλής της Κομισιόν μίλησε για την κατάσταση της Ένωσης. Αλλά οι αποφάσεις λαμβάνονται αλλού».

Οι Πράσινοι και ο «προεκλογικός αγώνας του φόβου»

Ο συμπρόεδρος των Πρασίνων Ρόμπερτ Χάμπεκ

Την γραμμή που ακολουθούν στην προεκλογική τους εκστρατεία οι Πράσινοικάνοντας επίκληση στο συναίσθημα των ψηφοφόρων και κυρίως στον φόβο έναντι μελλοντικών καταστροφών, σχολιάζει η Tageszeitung του Βερολίνου σημειώνοντας: «(…) Το νέο προεκλογικό σποτ των Πρασίνων επαναφέρει την παλιά ιδέα μιας προεκλογικής εκστρατείας φόβου. Εικόνες Aποκάλυψης ενός δάσους που έχει ξηραθεί. Όποιος δεν ψηφίσει τους Πρασίνους, ψηφίζει την παρακμή. Ο φόβος της όξινης βροχής, ο φόβος της πυρηνικής ενέργειας, ο φόβος ενός πυρηνικού πολέμου, ο φόβος του γενετικά τροποποιημένου καλαμποκιού – αυτές ήταν προεκλογικές εκστρατείες του παρελθόντος. Οι Πράσινοι, γράφει ο Χάμπεκ (συμπρόεδρος του κόμματος) έχουν καταφέρει να ξεφύγουν ‘από τη γλώσσα του φόβου’ και αντ’ αυτού να προτείνουν λύσεις. Αν αυτό ισχύει, τίθεται τότε το ερώτημα γιατί η διαχείριση της προεκλογικής καμπάνιας των Πρασίνων δεν ανταποκρίνεται στις ίδιες τις ιδέες της (…) Δεν αρκεί να έχει κάποιος απλώς δίκιο, πρέπει να κερδίσει και την πλειοψηφία εντός της κοινωνίας».

Δήμητρα Κυρανούδη