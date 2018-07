Το απατηλό όνειρο των Ελλήνων  

Η Αθήνα σε αναζήτηση οράματος

Tα συγκεχυμένα αναπτυξιακά σχέδια του Αλέξη Τσίπρα και μια κριτική της ταινίας-ντοκιμαντέρ "Dance Fight Love Die – With Mikis Theodorakis on the Road" στις σελίδες του γερμανόφωνου τύπου.