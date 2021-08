Στοπ στην σπατάλη τροφίμων. Αλλά πώς;

Too Good To Go, Rettergut ή Motatos είναι μερικές μόνο από τις start-up γερμανικές επιχειρήσεις που έχουν ξεκινήσει αγώνα για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων. Σύμφωνα με στοιχεία του γερμανικού υπουργείου Γεωργίας, κάθε χρόμο περίπου 12 εκατομμύρια τόνοι τροφίμων καταλήγουν στα σκουπίδια. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της εταιρείας Danone σε συνεργασία με την Too Good To Go, το 85% των Γερμανών ερωτηθέντων θεωρούν την κατασπατάληση τροφίμων «σοβαρό» ή «πολύ σοβαρό» πρόβλημα. Πολλές νεοφυείς εταιρείες έχουν ήδη ιδέες για την αντιμετώπισή του.

H Too Good To Go με έδρα τη Δανία έχει για παράδειγμα δημιουργήσει μια εφαρμογή για smartphone, με την οποία όποιος θέλει μπορεί να λαμβάνει «σακούλες εκπλήξεων» με τρόφιμα, τα οποία περισσεύουν από εστιατόρια, φούρνους ή καταστήματα τροφίμων. Και μάλιστα σε πολύ χαμηλές τιμές. Η δανέζικη start up έχει ξεκινήσει συνεργασίες με τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ Netto, Edeka και Αldi Nord.

Όλοι προσπαθούν να δώσουν λύσεις

Aπό την άλλη πλευρά η βερολινέζικη Dörrwerk επικεντρώνεται στη μεταπώληση φρούτων και λαχανικών που δεν έχουν τέλειο σχήμα. Επίσης η Rettergut εστιάζει σε βιολογικά προϊόντα και προσφέρει μέχρι και βιολογικές σούπες, ενώ η νεοσύστατη Μotatos μεταπωλεί τρόφιμα που περισσεύουν σε άλλες εταιρείες μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος.Η Μοtatos είναι η μόνη εταιρεία που διαθέτει στους αγοραστές τρόφιμα και μετά την ημερομηνία λήξης τους, μετά φυσικά από τους απαραίτητους ποιοτικούς ελέχγους,σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλό της Αλεξάντερ Χολτσκνέχτ.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η μικρή ζυθοποιία Οcra-Brau από τη Νυρεμβέργη, η οποία παράγει μπύρα από ψωμί που θα κατέληγε στον κάλαθο των αχρήστων. Η Φελίσιτας Σνάιντερ από το Ινστιτούτο Τhünen μελέτησε πέρυσι το θέμα της σπατάλης τροφίμων στη Γερμανία. Η ίδια θεωρεί θετικές όλες αυτές τις πρωτοβουλίες νεοφυών επιχειρήσεων, καθώς και το γεγονός ότι και οι καταναλωτές έχουν αρχίσει να μιλούν για το θέμα.

Από που προέρχεται η μεγαλύτερη σπατάλη;

Την ίδια ώρα και μεγάλες γερμανικές αλυσίδες τροφίμων συμμετέχουν σε φόρουμ συζήτησης προκειμένου να σταματήσει η κατασπατάληση τροφίμων, εγκαινιάζοντας συνεργασίες με start-up και άλλους φορείς προκειμένου να περιοριστούν οι απώλειες τροφίμων. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Τhünen πάνω από 50.000 τόνοι τροφίμων αξιολογούνται ως απορρίμματα από τους εμπόρους.

Αλλά αυτό δεν φαίνεται να είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.Βάσει υπολογισμών μόνο το 4% της σπατάλης τροφίμων προέρχονται από το εμπόριο χονδρικής και λιανικής. Πάνω από το 52% προέρχεται από νοικοκυριά, δηλαδή από τους ίδιους τους καταναλωτές. Πάντως νεοφυείς εταιρείες, όπως η Τοο Good To Go έχει ξεκινήσει καμπάνιες ευαισθητοποίησης καλώντας τους καταναλωτές να μην πετούν αλόγιστα στα σκουπίδια, τρόφιμα που μπορούν ακόμη να καταναλωθούν -συχνά ακόμη κι όταν έχει περάσει η ημερομηνία λήξης. Πριν τα πετάξουν μπορούν απλώς να τα δοκιμάσουν ή να τα μυρίσουν και αν είναι εντάξει μπορούν να τα αφήσουν για λίγο ακόμη στην κουζίνα τους.

Έριχ Ράιμαν, dpa

Επιμέλεια: Δήμητρα Κυρανούδη