Σουηδία: Όταν ο βιαστής ξέρει καλά τους νόμους

Με αλληλεγγύη αντιδρούν οι μαύροι στη Γερμανία

Πώς αντιδρούν σε φαινόμενα ρατσισμού οι μαύροι στη Γερμανία; Ο σύλλογος Each One Teach One στο Βερολίνο βοηθά τα θύματα να μοιραστούν τις εμπειρίες τους, αλλά και να αντιδράσουν με επιστολές ή δικηγόρους.