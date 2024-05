«Σκιώδης στόλος» του Πούτιν στον Λακωνικό Κόλπο

«Ο σκιώδης στόλος του Πούτιν» είναι ο τίτλος σε εκτενές ρεπορτάζ της Süddeutsche Zeitung, που αναφέρεται στη μετάγγιση ρωσικού πετρελαίου σε πλοία αδιευκρίνιστων στοιχείων στα ανοιχτά του Λακωνικού Κόλπου, με προφανή στόχο την παράκαμψη των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία.

Το ρεπορτάζ ξεκινάει σε ένα καφενείο στο χωριό Αγερανός, κοντά στο Γύθειο, όπου οι λιγοστοί κάτοικοι συζητούν για τα φώτα των δεξαμενόπλοιων που φαίνονται στον ορίζοντα. Κάποιοι επιχειρούν να καταγράψουν τις κινήσεις τους. Όπως σημειώνει η εφημερίδα του Μονάχου, τα τάνκερ βρίσκονται «σε απόσταση τουλάχιστον έξι ναυτικών μιλίων από τις ακτές, άρα σε διεθνή ύδατα. Εκεί διεκπεραιώνουν τις σκιώδεις συναλλαγές με το πετρέλαιο, στο οποίο η Δύση έχει επιβάλει κυρώσεις. STS-Transfer αποκαλείται αυτό που συμβαίνει στην ορολογία του κλάδου, δηλαδή μετάγγιση ship to ship. Το πετρέλαιο μεταφέρεται από το ένα πλοίο στο άλλο και από εκεί στις θάλασσες του κόσμου».

Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα «οι ειδικοί του Center for the Study of Democracy εκτιμούν ότι έως και το 25% του διυλισμένου πετρελαίου που εισάγει η Ευρώπη, εξακολουθεί να προέρχεται από τη Ρωσία. Η εταιρεία συμβούλων Windward υπολογίζει ότι o σκιώδης στόλος του Πούτιν περιλαμβάνει πλέον 1.400 πλοία (…) Σε βιντεοκλήση ο Κρέιγκ Κένεντυ, ερευνητής του Χάρβαρντ που ασχολείται με την ενεργειακή πολιτική της Ρωσίας, κάνει λόγο για έναν 'στόλο παράκαμψης των κυρώσεων'. Λέει ότι από το καλοκαίρι του 2022 η Μόσχα, παράλληλα με την κρατική ναυτιλιακή εταιρεία Sowkomflot, έχει δημιουργήσει αυτόν τον στόλο, αγοράζοντας ή ναυλώνοντας δεξαμενόπλοια».

«Αναγκαίο κακό» η συμφωνία με Λίβανο

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε συνέντευξη τύπου στη Βηρυτό την Πέμπτη Εικόνα: Mohamed Azakir/REUTERS

Πολυάριθμα τα σχόλια στον γερμανόφωνο τύπο. Επικρίσεις για τη συμφωνία με τον Λίβανο που ανακοίνωσε η ΕΕ την Πέμπτη, με στόχο τον περιορισμό της μετανάστευσης.

Η Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) επισημαίνει: «Είναι οδυνηρό να λαμβάνει ένα δισεκατομμύριο ευρώ από την ΕΕ μία χώρα τόσο δυσλειτουργική και ποτισμένη από τη διαφθορά, όπως ο Λίβανος. Ωστόσο η Ευρώπη δεν έχει (καλύτερη) επιλογή - με βάση το ισχύον δίκαιο τουλάχιστον. Μία από τις αιτίες για την προσφυγική κρίση από το 2015 μέχρι σήμερα ήταν ότι η διεθνής κοινότητα δεν διέθετε επαρκή κονδύλια για τη φροντίδα και περίθαλψη των Σύρων προσφύγων στις γειτονικές τους χώρες. Αυτό δεν πρέπει να επαναληφθεί».

Προεκλογικές σκοπιμότητες διαβλέπει η Leipziger Volkszeitung: «Ο προεκλογικός αγώνας για τις ευρωεκλογές κορυφώνεται. Μία επανάληψη των μαζικών και παράτυπων μεταναστευτικών ροών θα ήταν βούτυρο στο ψωμί των ακροδεξιών και των εθνολαϊκιστών. Από τον Δεκέμβριο που επήλθε ο συμβιβασμός για το άσυλο στην ΕΕ, συνοδευόμενος από μία μεγάλη δόση καυχησιολογίας, δεν έχει αλλάξει κάτι, ενώ οι αριθμοί των προσφύγων αυξάνονται και πάλι, λόγω της εποχής. Η μικρή Κύπρος απειλείται με χάος, καθώς συνεχίζονται οι αφίξεις».

«Νευρικότητα» στην Κύπρο

Ο προσφυγικός καταυλισμός «Πουρνάρα» στην Κύπρο Εικόνα: Petros Karadjias/AP Photo/picture alliance

Για το ίδιο ζήτημα η ελβετική Neue Zürcher Zeitung (NZZ) κάνει λόγο για «νευρικότητα» στην Κύπρο, αναφέρεται στη χθεσινή συνάντηση του προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη με την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στη Λευκωσία και σημειώνει ότι «ο Χριστοδουλίδης είπε τον πόνο του στην φον ντερ Λάιεν: πολύ απλά η Κύπρος δεν είναι σε θέση να δεχθεί ακόμη περισσότερους πρόσφυγες από τη Συρία».

Μπορεί όμως να υλοποιηθεί η συμφωνία με τον Λίβανο; Σύμφωνα με την εφημερίδα της Ζυρίχης «αυτό είναι κάτι παραπάνω από αμφίβολο. Σε αντίθεση με την Αίγυπτο ή την Τυνησία, ο Λίβανος δεν διαθέτει μία κυβέρνηση που να λειτουργεί, παρά μόνο θρησκευτικές ομάδες που αντιμάχονται για την εξουσία και δύσκολα θα μπορούσαν να συνεργαστούν».

H εφημερίδα Tagesspiegel του Βερολίνου σημειώνει ότι «εδώ και πολλά χρόνια υπάρχουν αντιπαραθέσεις ως προς την αποτελεσματικότητα και την ηθική διάσταση αυτών των συμφωνιών. Η συμφωνία με την Τουρκία έχει μειώσει τον αριθμό των προσφύγων που φτάνουν στην Ελλάδα στους 42.000 τον περασμένο χρόνο, έναντι 850.000 το 2015. Ωστόσο, οι πρόσφυγες αναζητούν άλλα δρομολόγια προς την ΕΕ, όπως αποδεικνύει το παράδειγμα της Κύπρου - και όχι μόνο. Τον περασμένο χρόνο έφτασαν στην Ιταλία σχεδόν 160.000 πρόσφυγες, αριθμός αυξημένος κατά 50% σε σχέση με το 2022. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο επικρίνει τώρα ως 'μη βιώσιμη' τη συμφωνία με την Τουρκία».