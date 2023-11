Πολιτική Ηνωμένο Βασίλειο

Σε τηλεοπτικό ριάλιτι ο πρωτεργάτης του Brexit Φαράζ

14/11/2023 14 Νοεμβρίου 2023

Ένας ακόμα Βρετανός πολιτικός στο ριάλιτι επιβίωσης «I’m a Celebrity… Get Me Out of Here!». Ο πολιτικός, γνωστός για τις ακροδεξιές απόψεις του, Φαράζ θα πληρωθεί με 1,5 εκατομμύρια λίρες.