Ο πατριάρχης του μιούζικαλ Λόιντ Βέμπερ γίνεται 75

Κάποτε, σε μια συνέντευξη στο αμερικανικό δίκτυο NBC, ο Άντριου Λόιντ Βέμπερ είχε εκμυστηρευτεί το μυστικό της επιτυχίας του. "Πρέπει να ξεκινάς πάντα από την ιστορία". Κάτι προφανώς θα ήξερε. Γιατί η επιτυχία του πατριάρχη των μιούζικαλ, που λάτρεψαν και τραγούδησαν ολόκληρες γενιές, δεν έχει τέλος. Σήμερα συμπληρώνει τα 75 του χρόνια και ο κατάλογος των επιτυχιών του είναι ατελείωτος. Αλλά ας κάνουμε μια σύντομη αναδρομή στην ιστορία του. Και δεν είναι χωρίς σημασία ότι ο Βέμπερ, που γεννήθηκε στη σικ συνοικία Κένσιγκτον του Λονδίνου, μεγάλωσε σε ένα άκρως μουσικό περιβάλλον. Ο πατέρας του ήταν συνθέτης και καθηγητής στο Βασιλικό Κολλέγιο Μουσικής του Λονδίνου και η μητέρα του πιανίστρια. Ήδη στις πρώτες τάξεις του δημοτικού άρχισε να γράφει μουσική και να παίζει μιούζικαλ στο οικογενειακό περιβάλλον, αλλά ήταν "φρικτά", όπως παραδέχεται αργότερα.

Από τη μια επιτυχία στην άλλη

Το Φάντασμα της Όπερας στο Μπρόνταγουεϊ Εικόνα: Dia Dipasupil/Getty Images/AFP

Αλλά δεν ήταν μόνο η κλασσική μουσική, με την οποία "μπολιάζει" τον Άντριου το οικογενειακό του περιβάλλον. Τον επηρεάζουν το ίδιο η ροκ και η ποπ. Τελικά τα συγχωνεύει όλα κι αυτό είναι το σήμα κατατεθέν που χαρακτηρίζει τη μουσική του και την κάνει αναγνωρίσιμη από την πρώτη κιόλας μουσική μελωδία. Αλλά η μεγάλη επιτυχία του ήρθε με την πολυετή συνεργασία του με τον στιχουργό Τιμς Ράις. Από αυτήν ξεπήδησαν αριστουργήματα. Καταρχήν το "Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat" (1968) και το "Jesus Christ Superstar" (1970). Η συνεργασία τελειώνει με ένα άλλο αριστούργημα, το „Evita" για την πρώην σύζυγο του προέδρου της Αργεντινής και ηθοποιού ΄Εβα Περόν. Το τραγούδι «Don't Cry for Me, Argentina» σκαρφάλωσε στην κορυφή των charts στη Βρετανία αλλά και σε άλλες χώρες. "Ο Τιμ είχε βαρεθεί τα ξεσπάσματά μου. Για να υπερασπιστώ τον εαυτό μου πρέπει να πω ότι για μένα είναι σημαντικό να πετύχω τον σωστό ήχο" εξομολογείται ο Λόιντ Βέμπερ στα απομνημονεύματά μου με τον τίτλο „Unmasked", που εκδόθηκαν με αφορμή τα 70ά γενέθλιά του. Αλλά και ο ίδιος ο Λόιντ Βέμπερ εκπλήσσεται με τον εαυτό του και τη μεγάλη επιτυχία των „Cats" (1981).

Είναι το μιούζικαλ με τη μεγαλύτερη διάρκεια στο ρεπερτόριο του Μπρόντγουεϊ πριν αντικατασταθεί από το "Φάντασμα της Όπερας" (1986). Το "Starlight Express" (1984), δεν έτυχε ιδιαίτερης εκτίμησης από τους κριτικούς, αλλά έγινε μεγάλη εμπορική επιτυχία. Ο Λόιντ Bέμπερ χρίστηκε ιππότης από τη βασίλισσα Ελισάβετ το 1992 και ανέβηκε σε ανώτερη τάξη ευγενείας ως βαρόνος Λόιντ Βέμπερ του Σίντμοντον το 1997. Από καιρό θεωρείται ο πάπας του μιούζικαλ. Ανήκει σε έναν μικρό κύκλο ανθρώπων που κέρδισαν τουλάχιστον ένα από τα πολυπόθητα βραβεία Emmy, Grammy, Oscar ή Tony ο καθένας. Με τα χρόνια τα πράγματα γίνονται πιο ήσυχα γι αυτόν. Παλεύει με τον καρκίνο του προστάτη. "Κατέβασα τόση μορφίνη και παυσίπονα που ειλικρινά νόμισα ότι όλα είχαν τελειώσει" είπε στη θεατρική εφημερίδα The Stage, Αλλά δεν το έβαλε κάτω. Με το "School of Rock" (2015)" και το "Bad Cinderella" (2021) αποδεικνύει ότι δεν έχει χάσει τίποτα σε δημιουργικότητα.

Ύμνος για τη στέψη Καρόλου δια χειρός Βέμπερ

Ο Βέμπερ με την 2η σύζυγό του Σάρα Μπράιτμαν Εικόνα: picture-alliance/dpa

Το 2017, τέσσερα από τα μιούζικάλ του παίχτηκαν ταυτόχρονα στο Μπρόντγουεϊ. Η περίοδος της πανδημίας ήταν τραυματική γι αυτόν. Τάχθηκε σθεναρά υπέρ του ανοίγματος των θεάτρων και των συναυλιακών χώρων στο Ηνωμένο Βασίλειο και εξοργίστηκε για τους πανηγυρισμούς των ποδοσφαιρόφιλων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2021. "Εάν η κυβέρνηση δεν επιτρέψει παραστάσεις με γεμάτα θέατρα, θα αναγκαστώ να παραβιάσω τους κανόνες" απείλησε. Δεν τον ενδιέφερε ακόμη κι αν συλληφθεί. Αλλά μέχρι εκεί δεν έφτασε. Γιατί οι παραστάσεις του τελευταίου μιούζικαλ „Cinderella" (Σταχτοπούτα) στο West End θα σταματούσαν σε λιγότερο από ένα χρόνο λόγω μεταξύ άλλων και κρουσμάτων κορωνοϊού στον θίασο με συνεχείς ακυρώσεις παραστάσεων. Τώρα έχουν ξεκινήσει στο Μπρόντγουεϊ οι παραστάσεις μόνο για κοινό και χωρίς κριτικούς, της "Bad Cinderella", σε νέα σκηνοθεσία. Η επίσημη πρεμιέρα προγραμματίζεται την Πέμπτη, 24.03, μια ημέρα μετά τα γενέθλιά του. Αλλά ο Βέμπερ δεν πρόκειται να είναι παρών για ιδιωτικούς λόγους.

Το Σαββατοκύριακο ανακοίνωσε ότι ο μεγαλύτερος γιος του Νίκολας είναι σοβαρά άρρωστος και ότι η θέση του είναι στο πλευρό του γιου του που παλεύει με τον καρκίνο στομάχου εδώ και 18 μήνες. Για την 70ή επέτειο ενθρόνισης της βασίλισσας Ελισάβετ ο Λόιντ Βέμπερ συνόδευσε στο πληκτρολόγιο το τραγούδι του τίτλου από το "Φάντασμα της Όπερας" με μοβ κοστούμι έξω από τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ. Θα του ανατεθεί ακόμη να συνθέσει έναν ύμνο για τη στέψη του βασιλιά Καρόλου Γ' τον ερχόμενο Μάιο. "Είναι απίστευτη η τιμή", είπε. "Ελπίζω ότι ο ύμνος μου να είναι αντίστοιχος με αυτό το χαρμόσυνο γεγονός". Ακόμη και στα 75 του χρόνια ο Βρετανός με το έντονο ταμπεραμέντο και την αστείρευτη έμπνευση φαίνεται ότι απέχει πολύ από το να σκέφτεται τη συνταξιοδότηση.

Κρίστοφ Μάιερ/dpa

Επιμέλεια: Ειρήνη Αναστασοπούλου