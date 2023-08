Ο κιθαρίστας των Scorpions κλείνει τα 75 και ...συνεχίζει

Μέχρι τα τέλη Ιουλίου ο Ρούντολφ Σένκερ βρισκόταν ακόμη σε παγκόσμια περιοδεία με τους Scorpions, με δεκάδες χιλιάδες οπαδούς να τον αποθεώνουν. Κατά τη διάρκεια του "Rock Believer Tour" το συγκρότημα ταξίδεψε στις Η.Π.Α., την Κεντρική και Νότια Αμερική και την Ευρώπη. Τώρα όμως ο κιθαρίστας και εκ των ιδρυτών του θρυλικού συγκροτήματος ξεκουράζεται στο σπίτι του, κοντά στο Ανόβερο. «Κάνω διάφορες δουλειές που έχουν μείνει πίσω: τακτοποιώ, ταξινομώ την αλληλογραφία, στέλνω αυτόγραφα και φροντίζω την οικογένειά μου», λέει.

Ο Σένκερ είναι η κινητήριος δύναμη του συγκροτήματος Εικόνα: Stefan M. Prager/IMAGO

Ο Ρούντολφ Σένκερ, ο οποίος γιορτάζει σήμερα τα 75α γενέθλιά του, έχει μεγάλη οικογένεια: έναν 53χρονο γιο από τον πρώτο του γάμο, έναν 8χρονο γιο, έναν εγγονό και μία εγγονή. Με τον μικρό του γιο, τον Ρίκι, «παίζουμε ποδόσφαιρο γιατί του αρέσει να δείχνει στον μπαμπά του τα καινούργια κόλπα που μαθαίνει», όπως λέει ο ροκ σταρ, ο οποίος παρακολουθεί τακτικά και τις προπονήσεις του γιου του.

Η κινητήριος δύναμη των Scorpions

Εδώ και δεκαετίες η καθημερινή ρουτίνα του μουσικού περιλαμβάνει αρκετές ώρες γυμναστικής με βάρη, γιόγκα και διαλογισμό - αναγκαίες προϋποθέσεις για την αστείρευτη ενέργεια που βγάζει στη σκηνή κατά τη διάρκεια των συναυλιών του. Όπως λέει ο Σένκερ, «το rock 'n' roll έχει να κάνει με την ενέργεια. Η ενέργεια είναι αυτή που συνθέτει μια ολόκληρη συναυλία». Το πιο σημαντικό είναι να κοιτάζεις τους ανθρώπους στα μάτια. «Γίνεσαι μέρος του κοινού και μετά από δύο ώρες επιστρέφεις στο ξενοδοχείο, εξαντλημένος αλλά απόλυτα ευτυχισμένος»

Ήδη από το 1969 ο Σένκερ οραματιζόταν ότι οι Scorpions θα συγκαταλέγονταν μια μέρα στα 30 καλύτερα συγκροτήματα παγκοσμίως, όπως είχε δηλώσει τότε σε μια συνέντευξή του. Από την αρχή ο Σένκερ αποτέλεσε την κινητήριο δύναμη του συγκροτήματος από την Κάτω Σαξονία, το οποίο συνέθεσε παγκόσμιες επιτυχίες όπως τα "Rock You like a Hurricane", "Still Loving You" και "Wind of Change". Μέχρι σήμερα οι Scorpions έχουν πουλήσει περισσότερους από 100 εκατομμύρια δίσκους.

Γενέθλια σε μικρό κύκλο

Στα 75 του χρόνια ο Σένκερ εκτιμά πολύ την αγάπη και την ειρήνη στη ζωή Εικόνα: Frank Hoermann/Sven Simon/picture alliance

Ο Σένκερ θέλει να γιορτάσει τα 75α γενέθλιά του σε μικρό κύκλο. Αν και ο τραγουδιστής των Scorpions Κλάους Μάινε και ο κιθαρίστας Ματίας Γιαμπς ζουν επίσης κοντά στο Ανόβερο, το πάρτι θα ξεκινήσει μονάχα όταν θα έχουν επιστρέψει και ο Σουηδός ντράμερ Μίκι Ντι και ο Πολωνός μπασίστας Πάβελ Μακιβόντα.

Ο Ρούντολφ Σένκερ έχει ήδη τονίσει αρκετές φορές ότι θέλει να φτάσει τουλάχιστον τα 100 χρόνια ζωής - αν μη τι άλλο επειδή έγινε και πάλι πατέρας σε μεγάλη ηλικία. Για τα 75α γενέθλιά του αυτό που εύχεται είναι «υγεία, χαρά και αγάπη». Ο ίδιος θέλει να μην κοιτάζει προς τα πίσω, αλλά προς το μέλλον. Επηρεασμένος από τον βουδισμό και έχοντας στραφεί προς τον Θεό, ο Σένκερ τονίζει «για μένα σημασία δεν έχει η επιτυχία, αλλά η δημιουργία μιας ζωής ευτυχισμένης και γεμάτης με χαρά και ειρήνη».

Επιμέλεια: Γιώργος Πασσάς