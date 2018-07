«Ναι» δεκάδων πανεπιστημιακών στη συμφωνία των Πρεσπών

«Η Συμφωνία της 17ης Ιουνίου μεταξύ Ελλάδος και FYROM είναι ιστορικής σημασίας και τερματίζει μια 25ετή περίοδο εντάσεων ανάμεσα στις δύο χώρες». Έτσι ξεκινά το κείμενο επιστολής που δημοσιεύεται στην Guardian*, την οποία συνυπογράφουν 42 καθηγητές πανεπιστημίων από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

Οι υπογράφοντες αναφέρονται στο θέμα της ταυτότητας, τονίζοντας ότι η κάθε πλευρά αναγνωρίζει το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού, ότι «οι κάτοικοι της Βόρειας Μακεδονίας» θα αναφέρονται ως πολίτες της χώρας αυτής, με σλαβικό ιδίωμα την σλαβομακεδονική, που αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ και την Ελλάδα. Η ελληνική Μακεδονία διατηρεί την αρχαία της ταυτότητα και τον κλασσικό πολιτισμό της. Στην ουσία, ο όρος Μακεδονἰα έχει διπλή ερμηνεία, τονίζει το κείμενο.

«Εκατέρωθεν σκληροπυρηνικοί» θέτουν εμπόδια

«Σε αυτούς τους κρίσιμους καιρούς (...) είναι σημαντικό να στηριχθούν όσοι αναλαμβάνουν την ευθύνη και το ρίσκο της συμφιλιώσης των λαών», αναφέρει μεταξύ άλλων η επιστολή των πανεπιστημιακών στην Guardian

«Ωστόσο, η συμφωνία αντιμετωπίζει μια σειρά σοβαρά εμπόδια και στις δύο χώρες, με τους εκατέρωθεν σκληροπυρηνικούς να κινητοποιούν τους πολίτες εναντίον της. Σε αυτούς τους κρίσιμους καιρούς, όταν η Ευρώπη κινδυνεύει από την άνοδο του ακραίου εθνικισμού και του ρατσισμού, με ιστορικούς αναθεωρητισμούς, με διχαστικά κινήματα και εχθρότητες να επανεμφανίζονται στα Βαλκάνια, είναι σημαντικό να στηριχθούν όσοι αναλαμβάνουν την ευθύνη και το ρίσκο της συμφιλιώσης των λαών. Υποστηρίζουμε αυτή τη δίκαιη συμφωνία και καλούμε και τις δύο πλευρές να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους» καταλήγει το κείμενο 42 καθηγητών από πανεπιστήμια της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας, της Ουγγαρίας, της Αυστρίας, της Ισπανίας και των ΗΠΑ.

Μαρία Καστρισιανάκη, Λονδίνο

*Η λίστα των πανεπιστημιακών που συνυπογράφουν το κείμενο στην Guardian:

Costas Douzinas Birkbeck, University of London - Judith Butler University of California, Berkeley - Jean Luc Nancy Philosopher, Strasbourg - Barbara Spinelli Member of the European parliament - Wendy Brown University of California, Berkeley - Joanna Bourke Birkbeck, University of London - Luciana Castellina Rome - Frieder Otto Wolf Freie Universität Berlin - Catherine Malabou Kingston University - Claude Calame EHESS, Paris - Bo Stråth University of Helsinki - Susan Buck-Morss City University of New York -Sandro Mezzadra University of Bologna - Patrice Maniglier Université Paris Nanterre - Elsa Stamatopoulou Columbia University - Niccolo Milanese European Alternatives - Giacomo Marramao Roma Tre University in Rome - Edouard Delruelle Université de Liège - Peter Schöttler Freie Universität Berlin - Ulrike Guérot Danube University Krems, Austria - Ahmet Insel Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne - Philippe Büttgen Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne - Yves Sintomer Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, CSU-Cresppa - Emily Apter New York University - Oscar Guardiola-Rivera Birkbeck, University of London - Albena Azmanova University of Kent - Louis Wolcher University of Washington - Jean-Numa Ducange University of Rouen - Michal Kozlowski University of Warsaw - José Luis Villacañas Universidad Complutense de Madrid - Gilles Manceron Historian, Paris - Diogo Sardinia Paris University - Bertrand Ogilvie Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis - Yves Sintomer Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis - Franck Fischbach Univesite de Strasbourg - Teresa Pullano University of Basel - Matthieu de Nanteuil University of Louvain - Pietro de Matteis University of Cambridge - Guillaume Sibertin-Blanc Université Paris 8 Saint-Denis - Stefan Jonsson Linköping University - Manuela Bojadzijev University of Berlin - Rada Ivekovic College International de Philosophie, Paris