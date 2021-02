Μ. Βρετανία: Καλοκαιρινά μαθήματα για αναπλήρωση ύλης

Το καθολικό άνοιγμα των σχολείων στην Αγγλία στις 8 Μαρτίου φέρνει στο προσκήνιο απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες, ούτως ώστε να εξομαλυνθούν οι επιπτώσεις του κορωνοϊού στη παιδεία. Ήδη η κυβέρνηση Τζόνσον κάνει λόγο για επέκταση της σχολικής χρόνιας και δημιουργία θερινών τμημάτων για τους μαθητές, ενισχύοντας με επιπλέον 420 εκατομμύρια λίρες την παιδεία, φτάνοντας συνολικά τα 720 εκατομμύρια για το 2021. Ο Μπόρις Τζόνσον μάλιστα δήλωσε ότι με την χρηματοδότηση αυτή η κυβέρνηση θέλει να εξασφαλίσει «ότι κανένα παιδί δεν θα μείνει πίσω» εξαιτίας της πανδημίας. Παρόλα αυτά ξεκαθάρισε ότι θα είναι στην ευχέρεια του κάθε σχολείου πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το εαν θα κάνει επέκταση της σχολικής χρόνιας, επέκταση του σχολικού ωραρίου, αν θα δημιουργήσει θερινές τάξεις και ποιοι μαθητές θα συμμετάσχουν σε αυτές.

Αναλυτικά, από το πακέτο των 720 εκατομμυρίων λιρών για την εκπαίδευση, τα 302 θα διατεθούν στη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση για τη δημιουργία θερινών τάξεων και εξωσχολικών δραστηριοτήτων, τα 200 στη διοργάνωση ιδιαίτερων μαθημάτων για τους μαθητές της δευτεροβάθμιας, τα 200 για την επέκταση του προγράμματος υποτροφιών και επιδότηση διδάκτρων στους μαθητές άνω των 16. Τέλος 18 εκ. λίρες θα επενδυθούν στην ανάπτυξη της γλωσσικής εκμάθησης για προσχολικές ηλικίες.

Αλλαγές στην αξιολόγηση των μαθητών

"Ένας αλγόριθμος αποφάσισε το μέλλον μου. Είμαι θυμωμένη" διαδήλωναν οι μαθητές το περασμένο καλοκαίρι

Ήδη έχει ήδη γίνει γνωστό, δεν θα γίνουν φέτος εξετάσεις στα σχολεία. Ο υπουργός Παιδείας Γκάβιν Γουιλιαμσόν δήλωσε ότι αυτή τη χρονιά «θα στηριχτούμε στους ανθρώπους και όχι στους αλγόριθμους», ξεκαθαρίζοντας ότι θα δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την αξιολόγηση των μαθητών τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με τις πρώτες αντιδράσεις, τα σωματεία των εκπαιδεύτικων χαιρετίζουν την οικονομική ενίσχυση, αλλά παράλληλα εκφράζουν τις ανησυχίες τους σχετικά με το κατά πόσο θα μπορούν να ανταπεξέλθουν τόσο οι μαθητές, όσο και οι καθηγήτες σε αυτό το βεβαρυμένο πρόγραμμα, μετά τη δύσκολη χρονιά της πανδημίας. Παράλληλα η αντιπολίτευση χαρακτήρισε την χρηματοδότηση «ανεπαρκή», καθώς η εστίαση με το πρόγραμμα «Eat out to help out» είχε ενισχυθεί με 840 εκατομμύρια λίρες κατά την περσινή χρονιά.

Ζωή Κατζαγιαννάκη, Λονδίνο