Μπερλινάλε 2022: Επιστροφή στα βερολινέζικα σινεμά

Η πανδημία έχει πλήξει τα τελευταία χρόνια έντονα τον τομέα των τεχνών και φυσικά τον κινηματογράφο, αν σκεφτεί κανείς πόσα απαιτούνται για να πάρει μια ολοκληρωμένη κινηματογραφική παραγωγή σάρκα και οστά. Παρά την αβεβαιότητα και τις οργανωτικές δυσκολίες το σημαντικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου, η 72η Μπερλινάλε, θα διεξαχθεί φέτος στις γνώριμες βερολινέζικες κινηματογραφικές αίθουσες, με φυσική παρουσία και ένα ιδιαίτερα αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο.

Η Μπερλινάλε είναι εδώ – με κόνσεπτ πανδημίας

Βραδιές κινηματογράφου στη γερμανική πρωτεύουσα, 10 με 22 Φεβρουαρίου

Όταν η διεύθυνση της Μπερλινάλε παρουσίαζε το πρόγραμμα του φεστιβάλ, στο μυαλό όλων γύριζαν οι δηλώσεις του Γερμανού υπ. Υγείας Καρλ Λάουτερμπαχ ότι η πανδημία αναμένεται να κορυφωθεί στα μέσα Φεβρουαρίου.Ακριβώς δηλαδή την περίοδο της Μπερλινάλε (10 με 22 Φεβρουαρίου). Μεγάλο μέρος της φετινής διοργάνωσης επικεντρώθηκε στον σχεδιασμό του υγειονομικού πρωτοκόλλου για καλλιτέχνες, διοργανωτές, θεατές και δημοσιογράφους.

Το να φτάσει κανείς εν τέλει στην κινηματογραφική αίθουσα είναι «άθλος»: ονλάιν αγορά εισιτηρίων, πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης, τεστ κόβιντ για όλους και βέβαια χρήση μάσκας FFP2 κατά τη διάρκεια των προβολών σε όλους τους χώρους της Μπερλινάλε, με την τήρηση πάντα των αναγκαίων αποστάσεων. «Προσπαθήσαμε πολύ για να βρούμε έναν τρόπο, ώστε να διεξαχθεί η Μπερλινάλε με μειωμένο αριθμό θεατών, να λάβει όμως ταυτόχρονα τη δημοσιότητα που της αξίζει» αναφέρει στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa η γενική διευθύντρια της Μπερλινάλε Μαριέτε Ρίσενμπεκ.

Σε κάθε περίπτωση η νέα εκδοχή του ιστορικού βερολινέζικου φεστιβάλ δεν θα θυμίζει πολύ τις παλιές εποχές, όπου σινεφίλ κατασκήνωναν μπροστά από τα γκισέ προκειμένου να εξασφαλίσουν εισιτήρια για τις ταινίες της Μπερλινάλε. «Φέτος δεν θα υπάρχουν πάρτι, με φιλιά και χειραψίες. Παρόλα αυτά θα είναι μια ωραία γιορτή για τον κινηματογράφο και την κοινωνία» συμπληρώνει ο καλλιτεχνικός διευθυντής Κάρλο Σατριάν.

Έναρξη με Φρανσουά Οζόν, τρεις ελληνικές συμμετοχές

«Πέτερ φον Καντ» με την Ιζαμπέλ Ατζανί και τον Ντενίς Μενοσέ

Aν και στην 72η Μπερλινάλε δεν θα δώσει τελικά το «παρών» ο διάσημος τραγουδοποιός Νικ Κέιβ, ο οποίος συνυπογράφει με τον Άντριου Ντόμινικ το ντοκιμαντέρ «This Much I Know To Be True», δεν θα λείψουν από το κόκκινο χαλί της Μπερλινάλε διεθνείς αστέρες: Ζυλιέτ Μπινός, Ιζαμπέλ Ιπέρ, Έμα Τόμσον, Σαρλότ Γκαινσμπούρ είναι μερικές μόνο από τις σταρ που αναμένονται στο Βερολίνο. Το φεστιβάλ ανοίγει φέτος με την νέα ταινία του Γάλλου σκηνοθέτη Φρανσουά Οζόν «Πέτερ φον Καντ», μια αναφορά στην ταινία-σταθμό «Τα πικρά δάκρυα της Πέτρα φον Καντ» του Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ.

Δεν λείπει όμως και το ελληνικό στίγμα με τρεις συνολικά ταινίες. Στο διαγωνιστικό τμήμα Εncounters βλέπουμε την πολυαναμενόμενη ταινία «Η πόλη και η πόλη» των Χρήστου Πασσαλή και Σύλλα Τζουμέρκα, έξι επεισόδια-κεφάλαια που ανατρέχουν στο παρελθόν της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στην ιστορία της εβραϊκής κοινότητας.

Παρούσα όμως είναι και η ελληνική κινηματογραφία μικρού μήκους, φέτος με δύο συμμετοχές: με το «Βανκούβερ», το οποίο υπογράφει η Άρτεμις Αναστασιάδου και τις «Αναμνήσεις μιας εφηβικής καταιγίδας» της Σοφίας Γεωργοβασίλη.

Δήμητρα Κυρανούδη, Βερολίνο (dpa)