Μπερλινάλε στη σκιά ενός ακόμη πολέμου

233 ταινίες, 30 χώρες, 20 ταινίες στο διαγωνιστικό μέρος, 19 παγκόσμιες πρεμιέρες. Οι προετοιμασίες για τις σκοτεινές αίθουσες και το κόκκινο χαλί σιγά-σιγά κορυφώνονται ενόψει της 74ης Μπερλινάλε που διεξάγεται από τις 15 έως τις 25 Φεβρουαρίου.

Πολιτικοποιημένο όπως κάθε χρονιά, το Φεστιβάλ του Βερολίνου συγκαταλέγεται μαζί με τις Κάννες και τη Βενετία στα σημαντικότερα διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου. Είναι όμως ταυτόχρονα ιδιαίτερο, λιγότερο ίσως λαμπερό μέσα στο βαρύ βερολινέζικο χειμώνα, όμως πάντα έντονα πολιτικό και ηχηρό. Φέτος ξεκινά μάλιστα εγκαινιάζοντας ένα «ειρηνικό φόρουμ διαλόγου» για την κρίση στη Μέση Ανατολή, με σαφή καταδίκη του αντισημιτισμού αλλά και του αντι-ισλαμικού, ρατσιστικού λόγου.

Η φετινή Μπερλινάλε θα ανοίξει με την ιρλανδική ταινία Small Things Like These με τον Κίλιαν Μέρφι και την Έμα Γουότσον, η οποία βάζει στο προσκήνιο τις καθολικές γυναίκες της Ιρλανδίας και διαγωνίζεται για τη Χρυσή Άρκτο. Τη Χρυσή Άρκτο διεκδικούν φέτος και τρεις γερμανικές ταινίες, Sterben (Πεθαίνοντας) του Ματίας Γκλάνσερ, In Liebe, Eure Hilde (Aπό την Χίλντε με αγάπη) του Αντρέας Ντρέσενς αλλά και το γαλλογερμανικό ντοκιμαντέρ Architecton τoυ Βίκτορ Κοσακόφσκι.

Μικρή αλλά σταθερή ελληνική παρουσία

exergue-on documenta 14 του Δημήτρη Αθυρίδη Εικόνα: Faliro House Productions

Και μπορεί το Poor Things του Γιώργου Λάνθιμου που διεκδικεί διψήφιο αριθμό Όσκαρ να αποτελεί «talk of the town» και στο Βερολίνο, όπου προβάλλεται αυτή την εποχή στους κινηματογράφους, ωστόσο και στην Μπερλινάλε αναμένονται με ενδιαφέρον δύο ελληνικές παραγωγές. Η Arcadia του σκηνοθέτη Γιώργου Ζώη κάνει στο Βερολίνο την παγκόσμια πρεμιέρα της στο διαγωγιστικό τμήμα Encounters με την Αγγελική Παπούλια και τον Βαγγέλη Μουρίκη, ο οποίος επιστρέφει ξανά σε μια γνώριμη γι' αυτόν πόλη και φεστιβάλ.

Αίσθηση αλλά και περιέργεια προκαλεί πριν καν προβληθεί το δεκατετράωρο ντοκιμαντέρ του Δημήτρη Αθυρίδη exergue-on documenta 14, ένα κινηματογραφικό πόνημα εμπνευσμένο από την 14η documenta, μια από τις σημαντικότερες και μεγαλύτερες εκθέσεις σύγχρονης τέχνης που είχε διοργανωθεί το 2017 στο Κάσελ και την Αθήνα.

Στο τμήμα Co-Pro Series για ταινίες που αναζητούν χρηματοδότηση και networking παρουσιάζεται η ταινία "O Bοηθός του Ιατροδικαστή" της Ελίνας Ψύκου, βασισμένη στο μυθιστόρημα του Βασίλη Βασιλικού "Ο Ιατροδικαστής".

Χρυσή Άρκτος στον Σκορσέζε

O Αμερικανός σκηνοθέτης Μάρτιν Σκορσέζε Εικόνα: Cordon Press/picture alliance

Στην 74η Μπερλινάλε θα λάβει επίσης τιμητική Χρυσή Άρκτο για τη συνολική προσφορά του στο σινεμά ο Αμερικανός σκηνοθέτης Μάρτιν Σκορσέζε, 81 ετών, που έχει υπογράψει εμβληματικές ταινίες, μεταξύ των οποίων Τaxi Driver (Ταξιτζής), Casino, New York New York, Gangs of New York (Συμμορίες της Νέας Υόρκης), The Departed (Ο Πληροφοριοδότης), The Irishman (O Ιρλανδός) αλλά και η φετινή ταινία του που θα προβληθεί και στο Βερολίνο, Killers of the Flower Moon (Οι δολοφόνοι του ανθισμένου φεγγαριού).

Για τους λάτρεις των παλιών, σκονισμένων φιλμ που δεν έλαβαν τη δόξα που ίσως τους αναλογούσε ενδείκνυται η φετινή ρετροσπεκτίβα της Μπερλινάλε, Με άγνωστες εν πολλοίς γερμανικές ταινίες από την παλιά Δυτική Γερμανία και το αντίπαλο δέος της, την Ανατολική Γερμανία. Μια περιήγηση στη σύγχρονη γερμανική ιστορία μέσα από φιλμ που είτε προβάλλονται για πρώτη φορά είτε είχαν ξεχαστεί στα συρτάρια ιστορικών κινηματογραφικών αρχείων.