Μήνυμα Σολτς: «You ´ll never walk alone»

Το δικό του Whatever it takes είπε σήμερα ο γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς στέλνοντας μήνυμα στους Γερμανούς ότι το δημόσιο δεν θα αφήσει κανένα πολίτη στη μοίρα του σε καιρούς ενεργειακής κρίσης. Χρησιμοποίησε μάλιστα στίχο του τραγουδιού You ´ll never walk alone και μετέπειτα ύμνου της Λίβερπουλ για να διατυπώσει πέραν πάσης αμφιβολίας την πρόθεσή του να σταθεί στο πλευρό των ασθενέστερων οικονομικά πολιτών. Το γεγονός ότι ο καγκελάριος διέκοψε τις ολιγοήμερες καλοκαιρινές διακοπές του για μια έκτακτη συνέντευξη τύπου με αντικείμενο τα ενεργειακά δείχνει την κρισιμότητα της κατάστασης.

Η σημαντικότερη είδηση που προκύπτει από την συνέντευξη Τύπου είναι ότι το γερμανικό δημόσιο συμφώνησε να αγοράσει μερίδιο 30% των μετοχών του ενεργειακού κολοσσού Uniper, τον μεγαλύτερο εισαγωγέα φυσικού αερίου της Γερμανίας. Το Βερολίνο θα στηρίξει την Uniper με συνολικά 15 δισεκατομμύρια, με το κόστος ανά μετοχή να ανέρχεται στα 1,70 ευρώ.

H Uniper βρίσκεται σε δεινή θέση από τότε που η Gazprom περιόρισε δραστικά την διοχέτευση φυσικού αερίου από τη Ρωσία στη Γερμανία. Για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της για την παροχή φυσικού αερίου ο ενεργειακός κολοσσός αναγκάζεται να αγοράσει ακριβότερο αέριο από άλλες πηγές σε πολύ υψηλότερες τιμές με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει πλέον σημαντικά προβλήματα ρευστότητας.

Χάρη στο γερμανικό δημόσιο επιβίωσαν Lufthansa και Commerzbank

Η έδρα της Uniper στο Ντίσελντορφ

Όπως υπογράμμισε στην συνέντευξη Τύπου ο καγκελάριος η Uniper παίζει καθοριστικό ρόλο στην παροχή ενέργειας πολλές επιχειρήσεις και εκατοντάδες παρόχους και κατά συνέπεια μεγάλα τμήματα του πληθυσμού. Ας σημειωθεί ότι περίπου το 50% των γερμανικών νοικοκυριών θερμαίνονται με φυσικό αέριο. «Τώρα η εταιρία έχοντας διασφαλίσει την σταθερότητα που απαιτείται μπορεί να ατενίζει το μέλλον», υπογράμμισε ο Όλαφ Σολτς. Θυμίζουμε ότι η ίδια η Uniper είχε ζητήσει οικονομική στήριξη και βρίσκονταν το τελευταίο διάστημα σε διαπραγματεύσεις με το γερμανικό δημόσιο.

Στη συνέντευξη Τύπου ο Όλαφ Σολτς κατέστησε σαφές ότι το γερμανικό δημόσιο δεν φιλοδοξεί να δράσει ως επιχειρηματίας υπενθυμίζοντας ότι και το παρελθόν εν καιρώ πανδημίας η Γερμανία έχει στηρίξει παραπαίουσες επιχειρήσεις. Προφανώς ο καγκελάριος αναφέρεται στην στήριξη του αερομεταφορέα Lufthansa, ο οποίος έλαβε γενναίες πιστώσεις από το γερμανικό δημόσιο για να επιβιώσει εν καιρώ πανδημίας. Ένα παλαιότερο παράδειγμα είναι η διάσωση της Commerzbank κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Το γερμανικό δημόσιο κατέχει σήμερα το 15% των μετοχών.

Στέφανος Γεωργακόπουλος (dpa)