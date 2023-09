Κινεζική επίθεση στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία

Το Διεθνές Σαλόνι Αυτοκινήτου ΙΑΑ Mobility άνοιξε και φέτος τις πύλες του παρουσία του καγκελάριου Όλαφ Σολτς και μάλιστα με «λουκ πειρατή» εξαιτίας του πρόσφατου τραυματισμού του εν ώρα άθλησης. Τα πρώτα στοιχεία είναι θετικά. Οι φετινοί εκθέτες είναι περισσότεροι σε σχέση με δύο χρόνια πριν και χάρη στον καλό καιρό του Μονάχου τις επόμενες ημέρες, αναμένονται και περισσότεροι επισκέπτες, περίπου 700.000. Και στη φετινή ΙΑΑ τα βλέμματα τραβούν παραδοσιακά οι κορυφαίες γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες VW, ΒΜW ή Mercedes Benz που έχουν στήσει μεγάλα περίπτερα ακόμη και στο κέντρο του Μονάχου, χωρίς να διαταράσσουν την κυκλοφορία των αστικών συγκοινωνιών και των ποδηλάτων.

Φθίνει η λάμψη του γερμανικού αυτοκινήτου

Με εμφάνιση πειρατή εξαιτίας ατυχήματος ο Όλαφ Σολτς στην ΙΑΑ Εικόνα: ANGELIKA WARMUTH/REUTERS

Με μια πρώτη περιήγηση στους χώρους της έκθεσης η ατμόσφαιρα πάντως φαντάζει μάλλον πεσμένη. Πλέον δεν χρειάζεται οι επισκέπτες να διανύσουν μεγάλες αποστάσεις στους κυρίως χώρους του εκθεσιακού κέντρου του Μονάχου, όπου διεξάγεται η ΙΑΑ. Όσο για την παρουσία γερμανικών αυτοκινητοβιομηχανιών δεν θυμίζουν πια την χλιδή των περασμένων δεκαετιών, όταν η VW και η Mercedes καταλάμβαναν ολόκληρα περίπτερα. Τώρα το περίπτερο της VW έχει διαστάσεις μόλις 50Χ30, την ώρα που ο χώρος της νεοφερμένης κινεζικής BYD είναι πολύ μεγαλύτερος. Άλλωστε η κινεζική παρουσία αναμενόταν φέτος με ανυπομονησία, καθώς δίνει μια πρόγευση για το μέλλον του κλάδου της αυτοκινητοβιομηχανίας παγκοσμίως. Συνοπτικά η νέα τάση θα μπορούσε να περιγραφεί ως «ανακατανομή της παγκόσμιας αγοράς».

Τις περασμένες δεκαετίες κυρίαρχοι ήταν οι Γερμανοί κατασκευαστές και προμηθευτές. Τα γερμανικά μοντέλα αποτελούσαν πρότυπα. Για πολύ καιρό αγνοούσαν όμως την έλευση της ηλεκτροκίνησης, συνεχίζοντας να παράγουν νέα, προηγμένα μοντέλα κινητήρων εσωτερικής καύσης. Σαν να πίστευαν ότι η τάση αυτή θα συνεχιστεί εσαεί. Όμως εδώ και καιρό η αυτοκινητοβιομηχανία κλυδωνίζεται από ένα νέο κύμα παγκόσμιων μετασχηματισμών. Ηλεκτροκίνηση και ψηφιοποίηση δημιουργούν νέα δεδομένα, προσφέροντας ευκαιρίες σε νέους παίκτες όπως η Tesla ή κινεζικές εταιρείες να εισέλθουν δυναμικά στην κούρσα του διεθνούς ανταγωνισμού.

«Build Your Dreams» στην Κίνα

Μοντέλο της κινεζικής BYD που σαρώνει στην ηλεκτροκίνηση Εικόνα: Uwe Lein/picture alliance/dpa

Πολλά υποσχόμενη στο Μόναχο είναι σε κάθε περίπτωση η παρουσία της κινεζικής BYD που σημαίνει «Build Your Dreams» (Χτίσε τα όνειρά σου). Με πάνω από 1,8 εκατομμύρια πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων πέρυσι είναι νούμερο 1 παγκοσμίως, εκθρονίζοντας την Tesla. Φέτος οι πωλήσεις αναμένεται να ξεπεράσουν τα 2 εκατομμύρια. Σύμφωνα με τον Μίχαελ Σου, επικεφαλής Ευρώπης της BYD, η κινεζική εταιρεία δραστηριοποιείται σε 15 ευρωπαϊκές χώρες ήδη. Μόνο στη Γερμανία έχει ανοίξει 17 παραρτήματα. Με τα νέα μοντέλα που παρουσιάζει στο Μόναχο πολλοί εκτιμούν ότι κηρύσσει «πόλεμο» στην ανταγωνίστρια VW.

Και μπορεί η γερμανική VW να πουλά στη Γερμανία περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα από ό,τι οι Κινέζοι, ωστόσο αυτό μπορεί σύντομα να αλλάξει. Όταν τα κινεζικά Dolfphin και SEAL κινούνται σε τιμές κάτω από 45.000 ευρώ (το πρώτο μοντέλο κινείται ακόμη και κάτω από 30.000 ευρώ), η VW σχεδιάζει να χτυπήσει τον ανταγωνισμό σε περίπου δύο χρόνια με τιμή εκκίνησης τα 25.000 ευρώ. «Ο φόβος είναι λάθος οδηγός» ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου ο διευθύνων σύμβουλος της VW Όλιβερ Μπλούμε.

Ωστόσο όλοι φαίνεται να συμφωνούν ότι η νέα «μάχη» θα δοθεί απέναντι στην Κίνα, με την BYD να κατασκευάζει ήδη πχ. πιο αποδοτικές μπαταρίες χωρίς κοβάλτιο και νικέλιο. Η Γερμανία ακόμη υστερεί στο πεδίο αυτό.

«Αν τα καταφέρεις στη Γερμανία...»

Η χολιγουντιανή σταρ Νάταλι Πόρτμαν στο σταντ της BMW Εικόνα: Sven Hoppe/picture alliance/dpa

Αυτό είναι το μότο του Φίλιπ Κέλερ, επικεφαλής επικοινωνίας για την Ευρώπη της επίσης κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας Great Wall Motor. «If you can make it here - in Germany - you can make it everywhere» λέει χαρακτηριστικά μιλώντας στην DW. Δηλαδή: Αν μπορείς να τα καταφέρεις εδώ στη Γερμανία, τότε μπορείς να τα καταφέρεις παντού. Οι Κινέζοι θα αφήσουν μεγάλο αποτύπωμα στην Ευρώπη και τη Γερμανία τα επόμενα χρόνια κατά την εκτίμηση του Στέφαν Μπράτζελ, ειδικού σε θέματα αυτοκίνησης από το Κέντρο Διαχείρισης Αυτοκινήτων CAM.

Την ίδια ώρα γεγονός είναι ότι η γερμανική βαριά αυτοκινητοβιομηχανία νιώθει ότι έχει μείνει πίσω και εκφράζει παράπονα για το υψηλό ενεργειακό κόστος, την υπερβολική γραφειοκρατία, αλλά για την επιφυλακτική στάση της πολιτικής απέναντι στον κλάδο. Ταυτόχρονα δεν λείπουν από το Μόναχο και οι διαδηλώσεις ακτιβιστών για το κλίμα, με την αστυνομία να βρίσκεται σε επιφυλακή. Σίγουρα το Διεθνές Σαλόνι Αυτοκινήτου είναι κάτι περισσότερο από ένα… απλό σαλόνι αυτοκινήτου.

Επιμέλεια: Δήμητρα Κυρανούδη