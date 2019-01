Καμία τιμωρητική διάθεση απέναντι στη Βρετανία

«Το Brexit με ευταξία παραμένει απόλυτη προτεραιότητα για τις επόμενες εβδομάδες» δήλωσε ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας των Βρυξελλών, Μισέλ Μπαρνιέ, το πρωί της Τετάρτης στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Επισήμανε όμως και κάτι ακόμη: ότι η Ευρώπη δεν αποκηρύσσει το αποκαλούμενο backstop, δηλαδή την εγγύηση για ανοιχτά σύνορα στην Ιρλανδία μετά το Brexit.

Η δήλωση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς για πολλούς Βρετανούς βουλευτές το ζήτημα της Ιρλανδίας ήταν ίσως ο κύριος λόγος που τους ώθησε να απορρίψουν τη σημερινή συμφωνία για την υλοποίηση του Brexit. Στην Ολομέλεια του Στρασβούργου εκπρόσωποι των Βρετανών Συντηρητικών κάνουν λόγο για «τιμωρητική διάθεση» της ΕΕ απέναντι στο Λονδίνο.

Rolling Stones εναντίον… Brexit

Μέχρι και Rolling Stones απήγγειλε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Φρανς Τίμερμανς απευθυνόμενος στους Βρετανούς.

Την απάντηση δίνει ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Φρανς Τίμερμανς, με συναισθηματική φόρτιση, αλλά και με εμπεριστατωμένη επιχειρηματολογία: «Χωρίς τη μαχητικότητα των Βρετανών στην πιο σκοτεινή ώρα, δεν θα ήμασταν εδώ τώρα. Υπάρχουν λοιπόν ακατάλυτοι δεσμοί ανάμεσά μας», τονίζει ο Ολλανδός πολιτικός. Για να επισημάνει όμως και τα εξής: «Η Βρετανία δεν μπορεί να λέει ‘φεύγω από την ΕΕ, αλλά θα πάρω μαζί μου ό,τι μου αρέσει από την ΕΕ κι επιπλέον δεν με νοιάζει τί σημαίνει αυτό για την ΕΕʼ». Έχοντας εξαντλήσει τα πολιτικά επιχειρήματα, ο πρώτος αντιπρόεδρος της Κομισιόν δεν δίστασε να απαγγείλει και... Rolling Stones, συμβουλεύοντας τους Βρετανούς τα εξής: «You can‘t always get what you want, but if you try sometime you find you get what you need».

Το συμπέρασμα της σημερινής συζήτησης στο Στρασβούργο: Η Ευρώπη περιμένει από το Λονδίνο το επόμενο βήμα ή τουλάχιστον μία πρωτοβουλία που θα αποδεικνύει ότι υπάρχει διάθεση για ένα επόμενο βήμα. Επαναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας αποκλείεται. Ωστόσο μία παράταση λίγων εβδομάδων είναι ένα σενάριο πιθανό - ίσως τελικά το πιο πιθανό.

Γιάννης Παπαδημητρίου, Στρασβούργο