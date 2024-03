Ιερουσαλήμ: Via Dolorosa με λίγους πιστούς

Έχει μήκος περίπου ένα χιλιόμετρο, περνά από ξεχωριστές συνοικίες σε μια από τις πιο θερμές πολιτικά και θρησκευτικά πόλεις του κόσμου, την πόλη που συναντώνται 3 μονοθεϊστικές θρησκείες, και ενσαρκώνει κατά μία έννοια την κορύφωση του Θείου Δράματος για τους Χριστιανούς απανταχού της γης: Η οδός του Μαρτυρίου, η Via Dolorosa στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμσηματοδοτεί τη διαδρομή που ακολούθησε ο Ιησούς φέρνοντας τον Σταυρό του για να φτάσει στον τόπο της Σταύρωσής του, τον Γολγοθά, μετά την καταδίκη του από τον Πόντιο Πιλάτο. Ο δρόμος ξεκινάει από τη μουσουλμανική συνοικία κοντά στην "Πύλη των Λεόντων" στα ανατολικά της Παλιάς Πόλης, οδηγεί μέσα από πολυσύχναστα σοκάκια του παζαριού, περνάει αρκετές γωνίες, κάνει αναβάσεις, στη συνέχεια φτάνει στη χριστιανική συνοικία και καταλήγει στην Εκκλησία του Παναγίου Τάφου.

Άδεια η Παλαιά Πόλη

Άδεια μαγαζιά Εικόνα: Nir Alon/ZUMA Wire/Zumapress/picture alliance

Για τους Χριστιανούς η Via Dolorosa είναι ο πιο ιερός δρόμος και ένα απαραίτητο προσκύνημα την εβδομάδα των Παθών για εκατομμύρια πιστούς υπό κανονικές συνθήκες. Μόνο που και φέτος οι συνθήκες δεν είναι κανονικές. Εδώ και σχεδόν έξι μήνες, οι χριστιανικές τοποθεσίες στους Αγίους Τόπους είναι έρημες, συμπεριλαμβανομένης της Via Dolorosa. Μετά την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάςκαι την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, οι ξένοι τουρίστες και προσκυνητές δεν τολμούν πλέον να επισκεφθούν το Ισραήλ ή εμποδίζονται από ταξιδιωτικές προειδοποιήσεις. Οι ντόπιοι Χριστιανοί ζουν υπό συνθήκες πολέμου: από τις 7 Οκτωβρίου οι κάτοικοι της Δυτικής Όχθης δεν επιτρέπεται πλέον να εισέλθουν στην Ιερουσαλήμ. Το αν οι ενορίες στην περιοχή της Βηθλεέμ, για παράδειγμα, πάρουν κάποιες άδειες από τις ισραηλινές αρχές για τις γιορτές του Πάσχα παρέμεινε ανοιχτό μέχρι τέλους. Αλλά και κατά μήκος της Via Dolorosa, όπως και σε ολόκληρη τη χριστιανική συνοικία της Παλιάς Πόλης, πολλά καταστήματα με σουβενίρ έχουν κατεβάσει τα ρολά, ανοίγουν αργότερα ή μόνο για λίγες ώρες.

Άλλοι ανοίγουν μόνο από αλληλεγγύη ή επειδή παίρνουν δύναμη μέσα στο μαγαζί τους και θέλουν να συνεχίσουν να ζουν όπως πριν. Αλλά οι τουρίστες είναι λιγοστοί, ο προσκυνηματικός τουρισμός έχει σημαντικά μειωθεί. Ο Ράφαελ Τσάβες είναι ένας από τους λίγους επισκέπτες, στην Ιερουσαλήμ έρχεται για πρώτη φορά. «Υπάρχουν Προτεστάντες, Αρμένιοι, Ορθόδοξοι, Καθολικοί, Εβραίοι, Μουσουλμάνοι, όλοι ζουν μαζί και πηγαίνει ο καθένας στο δικό του δρόμο. Ελπίζω ότι μια μέρα όλες αυτές οι διαιρέσεις θα ενωθούν στο όνομα του Θεού. Νομίζω ότι πρέπει να σταματήσει η προπαγάνδα κατά του Ισραήλκαι οι άνθρωποι να έρχονται εδώ και να ξέρουν ότι είναι ασφαλές και ότι είναι ένα όμορφο μέρος.Ελπίζω ότι οι άνθρωποι θα σταματήσουν να έχουν αυτή την κακή εικόνα για το Ισραήλ".

Προσεύχονται για την ειρήνη

Προσευχή των Μουσουλμάνων έξω από το τέμενος Αλ Άκσα Εικόνα: Leo Correa/AP/picture alliance

Αν και χθες, Μεγάλη Παρασκευή των Καθολικών, διάφορες ομάδες πέρασαν την Via Dolorosa κρατώντας τον Σταυρό στους ώμους, δεν ήταν ούτε κατά διάνοια τόσοι πολλοί όσο πέρυσι. Η μεγαλύτερη πομπή με πάνω από 1.000 πιστούς ήταν αυτή των ντόπιων Αράβων χριστιανών. Αρκετές ομάδες προσκόπων ηγήθηκαν της πομπής με σημαίες κατεβασμένες σε ένδειξη πένθους για τα θύματα του πολέμου. Λίγες εκατοντάδες μέτρα μακρύτερα, στο τέμενος Αλ Άκσα, τρίτος πιο ιερός τόπος για το Ισλάμ, εκατοντάδες Παλαιστίνιοι προσεύχονταν. 3 εβδομάδες έχουν περάσει από τότε που ξεκίνησε το Ραμαζάνι χωρίς να έχουν σημειωθεί συγκρούσεις με τις ισραηλινές αρχές ασφαλείας, όπως πολλοί αρχικά φοβόντουσαν. Αλλά για τους πιστούς Μουσουλμάνους που θέλουν να έρθουν από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη στο τέμενος για να προσευχηθούν είναι μια δοκιμασία.

«Η απόσταση από το σημείο που ήρθαμε, τη Χεβρώνα, είναι 80 χιλιόμετρα και σε αυτήν την απόσταση υπήρχαν πάνω από 10 σημεία ελέγχου με ισραηλινούς στρατιώτες», λέει ο Αντέλ αλ Ζανγκαρέ. «Στο σημείο ελέγχου της Βηθλεέμ κολλήσαμε για μια ώρα. Έπρεπε να υπογράψουμε ένα χαρτί που λέει ότι μετά την προσευχή θα φύγουμε από την Ιερουσαλήμ και θα επιστρέψουμε στον τόπο μας. Εάν δεν επιστρέψεις, θα σε καλέσουν για να επιβεβαιώσεις ότι έφυγες από την Ιερουσαλήμ». Βιωμένη πραγματικότητα στην Ιερουσαλήμ στην σκιά ενός ακόμη πολέμου. Με Χριστιανούς και Μουσουλμάνους να προσεύχονται και πάλι για την ειρήνη…

APTV, Reuetrs TV, KNA, DPA