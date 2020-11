Θρίαμβος Μπάιντεν, σε άλλον πλανήτη ο Τραμπ

Τη λύση έδωσε η Πενσιλβάνια. Το βράδυ του Σαββάτου (μεσημέρι στις ΗΠΑ) ανακοινώθηκε ότι ο Τζο Μπάιντεν κέρδισε την αμφίροπη αναμέτρηση σε μία πολιτεία-προπύργιο των Δημοκρατικών εξασφαλίζοντας άλλους 20 εκλέκτορες. Αυτό σημαίνει ότι διαθέτει τουλάχιστον 273 εκλέκτορες επί συνόλου 538, άρα εξασφαλίζει και μαθηματικά την προεδρία. Σε αυτό το συμπέρασμα συγκλίνουν όλα τα μεγάλα αμερικανικά ΜΜΕ, μεταξύ αυτών και το υπερσυντηρητικό Fox News. Λίγο αργότερα έγινε γνωστό ότι ο υποψήφιος των Δημοκρατικών κερδίζει και τη Νεβάδα, εξασφαλίζοντας συνολικά 279 εκλέκτορες, ενώ συνεχίζει να προηγείται σε άλλες πολιτείες, όπως η Βόρεια Καρολίνα και η Αριζόνα. Αναλυτές εκτιμούν ότι ο Μπάιντεν θα εξασφαλίσει τελικά περισσότερους από 300 εκλέκτορες.

Τα ξημερώματα της Κυριακής αναμένεται η ομιλία Μπάιντεν προς τον αμερικανικό λαό

Ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι το προβάδισμα σε απόλυτο αριθμό ψήφων: ο Τζο Μπάιντεν εξασφαλίζει πάνω από 70 εκ. ψήφους, πολύ περισσότερες από τον χαρισματικό Μπαράκ Ομπάμα, αλλά και από οποιονδήποτε άλλον υποψήφιο στην ιστορία των ΗΠΑ. Σε μία πρώτη αντίδραση ο ίδιος ο Μπάιντεν δήλωσε το απόγευμα του Σαββάτου: "Μας περιμένει πολλή δουλειά, αλλά σας υπόσχομαι ότι θα είμαι πρόεδρος όλων των Αμερικανών, είτε με ψήφισαν, είτε όχι". Από την πλευρά του ο Μπαράκ Ομπάμα δηλώνει ότι "δεν θα μπορούσε να είναι πιο υπερήφανος" για τον πρώην αντιπρόεδρό του. "We did it, Joe" (Τα καταφέραμε, Τζο) ήταν η πρώτη αντίδραση, μέσω Twitter, της Καμάλα Χάρις, η οποία στα 55 της χρόνια γίνεται η πρώτη γυναίκα αντιπρόεδρος των ΗΠΑ στο πλευρό του Τζο Μπάιντεν. Συναισθηματικά φορτισμένη η δήλωση του Άντριου Κουόμο, κυβερνήτη της Νέας Υόρκης: "Η Αμερική μίλησε μετά από τέσσερα χρόνια σκότους, διχόνοιας και μίσους".

Σε άλλον κόσμο ο Τραμπ

Ο Τραμπ επιμένει να μην αναγνωρίζει την εκλογική νίκη του Μπάιντεν

Η πρώτη αντίδραση του απερχόμενου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι η εξής: "Όλοι γνωρίζουμε ότι ο Τζο Μπάιντεν αυτοπροβάλλεται εσφαλμένα ως νικητής και τα μέσα ενημέρωσης τον βοηθούν σε αυτό". Μέσω του επιτελείου του ο Τραμπ ήταν ότι "οι εκλογές δεν έχουν τελειώσει ακόμη" και ότι από τη Δευτέρα αρχίζει ο δικαστικός αγώνας, ώστε "να αναδειχθεί ο σωστός νικητής". Όλα δείχνουν ότι ο Τραμπ θα επιδιώξει την άμεση παρέμβαση του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου, στο οποίο οι περισσότεροι δικαστές θεωρούνται φιλικά προσκείμενοι στους Ρεπουμπλικανούς.

Μπάιντεν-Χάρις, το νέο δίδυμο στον Λευκό Οίκο

Πηγή προσκείμενη στον απερχόμενο πρόεδρο δηλώνει χαρακτηριστικά στο CNN: "Μην περιμένετε ότι ο Τραμπ θα αποδεχθεί πολύ σύντομα την πραγματικότητα και θα παραδεχθεί την ήττα του". Άλλη πηγή εκτιμά ωστόσο ότι ακόμη και ο αντιπρόεδρος Μάικ Πενς αρχίζει να αποστασιοποιείται πλέον από τον Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να διαφυλάξει τις δικές του πιθανότητες για να διεκδικήσει την προεδρία με το ρεπουμπλικανικό κόμμα το 2024. Όσο για την πρώτη κυρία, Μελάνια Τραμπ, διαμηνύει ότι "θα παραμείνει σιωπηλή" τις επόμενες ημέρες και δεν θα λάβει θέση. Τις τελευταίες ώρες πάντως, στέλνουν συγχαρητήρια στον Μπάιντεν επιφανή στελέχη των Ρεπουμπλικανών, όπως ο ο γερουσιαστής Μιτ Ρόμνι και ο πρώην κυβερνήτης της Φλόριντα Τζεπ Μπους.

"Συγχαρητήρια" από όλον τον κόσμο (εκτός από τον Τραμπ)

"Απολύεσαι" είναι το μήνυμα των Δημοκρατικών για τον Ντόναλντ Τραμπ

Συγχαρητήρια τηλεγραφήματα ή μηνύματα έχουν ήδη αποστείλει στον Τζο Μπάιντεν οι περισσότεροι Ευρωπαίοι ηγέτες, μεταξύ αυτών o πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Γερμανίας Φρανκ Βάλτερ Στάινμαιερ, η καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο πρωθυπουργός της Μ.Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον, ο καγκελάριος της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κουρτς, αλλά και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης (μέσω Twitter).

Ο νικητής των εκλογών θα απευθυνθεί στον αμερικανικό λαό στις οκτώ το βράδυ του Σαββάτου τοπική ώρα (3 τα ξημερώματα της Κυριακής, ώρα Ελλάδας). Ήδη από το απόγευμα του Σαββάτου δεκάδες χιλιάδες Αμερικανοί κατέβηκαν στους δρόμους, ιδιαίτερα στη Νέα Υόρκη και άλλες πόλεις των ΗΠΑ με φιλελεύθερη παράδοση, γιορτάζοντας τη νίκη του Μπάιντεν. Πολλοί από αυτούς φώναζαν το σύνθημα "You are fired" ("Απολύεσαι"), άλλοτε προσφιλή ατάκα του Ντόναλντ Τραμπ σε ριάλιτι τηλεπαιχνίδια.

Γιάννης Παπαδημητρίου (Reuters, AP, CNN, N-TV)