Η ζωή και το πρόωρο τέλος της Έιμι Γουαϊνχάουζ

«We only said goodbye with words/ I died a hundred times/ You go back to her/ And I go back to/ Βlack, black…» Προφητικοί στίχοι ενός από τα πιο αγαπητά τραγούδια της Έιμι Γουαϊνχάουζ, της Βρετανίδας ποπ σταρ που σημάδεψε τη σύγχρονη μουσική σκηνή με την ιδιαίτερη χροιά της φωνής της και το απαράμιλλο προσωπικό στιλ της. Η είδηση του θανάτου της στις 23 Ιουλίου του 2011 προκάλεσε σοκ και ρίγη συγκίνησης στους φανατικούς θαυμαστές της σε όλον τον κόσμο.

Σήμερα, δέκα χρόνια μετά, βρίσκει ακόμη κανείς ίχνη της Έιμι Γουαϊνχάουζ στην αγαπημένη της γειτονιά στο Λονδίνο, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, το Κάμντεν Τάουν. Κάθε χρόνο ανήμερα της επετείου του θανάτου της, φαν από όλο τον κόσμο φτάνουν εκεί για να αφήσουν λίγα λουλούδια στη μνήμη της.

Μια ζωή μέσα στην τζαζ και τη σόουλ

Επί σκηνής σε συναυλία στη Βραζιλία τον Ιανουάριο του 2011

Το φαινόμενο Έιμι Γουαϊνχάουζ δεν προέκυψε τυχαία. Μεγάλωσε σε μια οικογένεια, η οποία λάτρευε κυρίως την αμερικάνικη τζαζ και σόουλ μουσική. Η γιαγιά της, Σίνθια, έκανε φωνητικά σε διάσημους σταρ σε κλαμπ του Σόχο. Ο πατέρας της, Μιτς, λάτρευε τα παλιά βινύλια κι έτσι από μικρή η Έιμι μεγάλωσε με τις φωνές της Μπίλυ Χόλιντεϊ και του Φρανκ Σινάτρα. Άλλωστε πολλοί παρομοίασαν την φωνή της με τη θρυλική φωνή της Μπίλι Χόλιντεϊ.

Aπό μικρή σύχναζε σε ροκ στέκια στο Κάμπντεν και είχε έρθει σε επαφή από νωρίς με την πλούσια underground μουσική κουλτούρα της βρετανικής πρωτεύουσας. Στην εφηβεία άρχισε ήδη να μοιάζει με ροκ σταρ, ενώ χαρακτηριστικό του ιδιαίτερου στιλ της ήταν τα sixties χτενίσματα με το τεράστιο, ρετρό «beehive hairdo». Από νωρίς άρχισε να εμφανίζεται σε διάφορα μαγαζιά από το Λονδίνο μέχρι το Δουβλίνο, προκαλώντας εντύπωση για την μοναδική ενέργεια που είχε επί σκηνής.

Η επιτυχία δεν άργησε να έρθει. Το 2003 βγάζει το πρώτο της άλμπουμ. Το τεράστιο όμως «μπαμ» γίνεται το 2006 με το «Βack to black», το οποίο την ίδια χρονιά λαμβάνει πέντε βραβεία Grammy - είχε προταθεί για έξι. «Η Έιμι άλλαξε την ποπ μουσική. Με έκανε να νιώθω ξανά ελπίδα και συναίσθημα στη μουσική. Ζούσε την τζαζ, ζούσε τα μπλουζ» έχει πει η Lady Gaga. Αλλά και η άλλη Βρετανίδα ποπ σταρ, Αντέλ, έχει πει για την Έιμι Γουαϊνχάουζ: «Χάρη σ’ αυτήν πήρα μια κιθάρα κι άρχισα να γράφω τα δικά μου τραγούδια».

Η πορεία προς το τέλος

Η άγνωστη πλευρά της Έιμι Γουαϊνχάουζ

Η Έιμι Γουαϊνχάουζ είχε όμως τελικά τη ζωή που η ίδια τραγούδησε. Μια ζωή γεμάτη πάθη και αδυναμίες, που δεν μπόρεσε να νικήσει. Η μάχη της με το αλκοόλ και άλλες ουσίες ήταν τελικά άνιση, δεν κατάφερε να βγει νικήτρια. Η πορεία της προς την αυτοκαταστροφή δυστυχώς απαθανατίστηκε από παραράτσι, που την κυνηγούσαν με μανία σε κάθε της έξοδο, σε κάθε της κίνηση.

Ο θάνατός της στις 27 Ιουλίου του 2011 προήλθε από δηλητηρίαση μετά από μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ. Aν και σε ένα άλλο διάσημο τραγούδι της έλεγε «They tried to make me go to Rehab/ But I said no, no, nο», η ίδια το 2011 είχε μπει τελικά στην κλινική αποτοξίνωσης Priory Rehab του νοτιοανατολικού Λονδίνου. Δεν πρόλαβε να τα καταφέρει. Ήταν μόλις 27 ετών όταν έφυγε από τη ζωή. Πρόλαβε όμως να ζήσει σχεδόν τα πάντα.

Σέρταν Σάντερσον

Επιμέλεια: Δήμητρα Κυρανούδη