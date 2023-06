Γυναικείο μπάσκετ: Γερμανική διάκριση με ελληνική υπογραφή

«Γερμανία-Σλοβακία 79-69» γράφει ο ηλεκτρονικός πίνακας στο σφύριγμα της λήξης. Η Εθνική ομάδα μπάσκετ γυναικών της Γερμανίας προκρίνεται στην προημιτελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, που διεξάγεται φέτος στη Σλοβενία και το Ισραήλ. Οι παίκτριες πανηγυρίζουν έξαλλα, γίνονται ένα κουβάρι και τραγουδούν όλες μαζί δυνατά: «Who let the Germans out?» Μία πρωτότυπη διασκευή της παλαιάς χορευτικής επιτυχίας των Baha Men «Who let the dogs out?»

Ο ενθουσιασμός είναι δικαιολογημένος. Για πολλά χρόνια η Ευρώπη είχε ξεχάσει ότι οι Γερμανίδες παίζουν μπάσκετ. Η τελευταία συμμετοχή της «Νατσιοναλμάνσαφτ» σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα γυναικών χρονολογείται από το 2011 και τερματίστηκε άδοξα, χωρίς νίκη. Αλλά φέτος η ομάδα παρουσιάστηκε ...αγνώριστη στα γήπεδα της Σλοβενίας και πέτυχε ένα μικρό θαύμα, την πρόκριση στους «8» της Ευρώπης για πρώτη φορά από το 1997. Και αυτό, παρότι απουσίαζαν δύο σημαντικές παίκτριες, οι αδερφές Νυάρα και Σατού Σαμπάλι, λόγω υποχρεώσεων στο αμερικανικό επαγγελματικό πρωτάθλημα WNBA.

«Αγώνας για την προσοχή» του κοινού

Λεονί Φίμπιχ, ίσως το μεγαλύτερο νέο ταλέντο του γερμανικού γυναικείου μπάσκετ Εικόνα: Sven Beyrich/SPP/IMAGO

Πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανανεωμένη Εθνική Γερμανίας έχει η Λεονί Φίμπιχ. Κάποιοι λένε ότι είναι το μεγαλύτερο ταλέντο της γενιάς της. Η ίδια αφήνει να εννοηθεί ότι η «Νατσιοναλμάνσαφτ» αγωνίζεται όχι απλώς για μία διάκριση, αλλά και για την ...επιβίωσή της. «Αγωνιζόμαστε για να προσελκύσουμε την προσοχή, για να κάνουμε περισσότερες προπονήσεις, για τα πάντα», λέει. «Και με τις εμφανίσεις μας δείχνουμε ότι το αξίζουμε. Νομίζω ότι είμαστε στον σωστό δρόμο».

Διακηρυγμένος στόχος για τι φετινό Eurobasket ήταν μία αξιοπρεπής παρουσία. Κι όμως, στην πρεμιέρα η Γερμανία παρά λίγο να κάνει τη μεγάλη έκπληξη, κερδίζοντας τη Γαλλία, που είχε κατακτήσει το αργυρό μετάλλιο στην τελευταία διοργάνωση. Τελικά υπέκυψε με 58-50. Ακολούθησαν νίκες απέναντι σε δύο «κρυφά φαβορί», την οικοδέσποινα Σλοβενία (66-62) και τη Μεγάλη Βρετανία (62-61). Η νίκη επί της Σλοβακίας επισφράγισε την πρόκριση στους «8». Επόμενος αντίπαλος, την Πέμπτη, θα είναι η μεγάλη Ισπανία, που έχει κατακτήσει τέσσερα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα. Κατά συνέπεια οι Γερμανίδες είναι το απόλυτο αουτσάιντερ, αλλά δεν έχουν και τίποτα να χάσουν. Αν όμως κερδίσουν, «αγγίζουν» το μετάλλιο και επιπλέον εξασφαλίζουν τη συμμετοχή τους στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η Εθνική Γερμανίας, όπως παρατάχθηκε στο παιχνίδι απέναντι στη γηπεδούχο Σλοβενία Εικόνα: Sven Beyrich/SPP/IMAGO

«Ο ρόλος του αουτσάιντερ είναι ο καλύτερος», υποστηρίζει η Λεονί Φίμπιχ. «Δεν υπάρχει απολύτως καμία πίεση. Εμείς θα προσπαθήσουμε να τα δώσουμε όλα, να κερδίσουμε ό,τι μπορούμε να κερδίσουμε. Και θα δούμε τί θα γίνει...»

Η προπονήτρια των επιτυχιών

Πρόκειται για μία τεράστια έκπληξη για το γερμανικό γυναικείο μπάσκετ, όταν μάλιστα πολλά ΜΜΕ κάνουν λόγο για «ερασιτεχνικές δομές» στο εθνικό πρωτάθλημα. Όλα δείχνουν ότι σημαντικό μερίδιο στην επιτυχία έχει η νέα προπονήτρια της «Νατσιναλμάνσαφτ», η Ελληνοκαναδέζα Λίζα Θωμαΐδη. Η ίδια έμαθε μπάσκετ στον Καναδά, αλλά έχει παίξει για δύο χρόνια και στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στον Απόλλωνα Πτολεμαΐδας. Η οικογένειά της κατάγεται από τη Φλώρινα.

Η Λίζα Θωμαΐδη δίνει οδηγίες από τον πάγκο Εικόνα: Martin Baumann/TASR/dpa/picture alliance

Από το 1998 η Λίζα Θωμαΐδη είναι προπονήτρια στη γυναικεία ομάδα του πανεπιστημίου του Σασκατσουάν, την οποία ανέδειξε σε μία από τις κορυφαίες σε όλη τη χώρα. Το 2013 ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Καναδά, με την οποία κατέκτησε το Παναμερικανικό Πρωτάθλημα το 2015 και το 2017. Η καναδική ιστοσελίδα Sportsnet.ca την αποκαλεί ήδη «προπονήτρια-θρύλο» (coaching legend). Πώς προέκυψε η Γερμανία; Η επαφή έγινε μέσω του επίσης Καναδού προπονητή της Εθνικής Ανδρών της Γερμανίας, Γκόρντον Χέρμπερτ. «Γιατί όχι;» ήταν η αυθόρμητη απάντηση.