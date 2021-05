Για Καλαμάτα ετοιμάζεται η Fraport

Σε ανταπόκριση από την Αθήνα η οικονομική επιθεώρηση Handelsblatt επισημαίνει ότι η ελληνική κυβέρνηση σύντομα θα αναζητήσει επενδυτές για άλλα 23 περιφερειακά αεροδρόμια και η γερμανική Fraport ενδιαφέρεται να επεκτείνει την παρουσία της στον τομέα αυτό. Η εφημερίδα υπενθυμίζει ότι από το 2017 οι Γερμανοί έχουν αναλάβει την αξιοποίηση 14 περιφερειακών αροδρομίων στην Ελλάδα«για 40 χρόνια. Η Fraport έχει ήδη καταβάλει 1,24 δις ευρώ για την εισοδό της στην ελληνική αγορά, ενώ στα προηγούμενα τέσσερα χρόνια έχει επενδύσει 440 εκατομμύρια για νέα τέρμιναλς και αεροδιαδρόμους, καθώς και για έργα συντήρησης. Η Fraport ολοκλήρωσε το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού τον Φεβρουάριο του 2021, τρεις μήνες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία».

Παλαιότερο σχέδιο της Fraport για το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης

Σύμφωνα με την Handelsblatt η γερμανική εταιρία ενδιαφέρεται ιδιαιτέρως για το αεροδρόμιο της Καλαμάτας, καθώς «όχι μόνο είναι το μεγαλύτερο από εκείνα που παραμένουν υπό κρατικό έλεγχο, αλλά έχει και εξαιρετικές προοπτικές ανάπτυξης» λόγω του Costa Navarino. «Προκειμένου να ανταποκριθεί στην έκρηξη του τουρισμού που αναμένεται στην Ελλάδα μετά την πανδημία, το αεροδρόμιο θα πρέπει να επενδύσει 60 έως 80 εκατομμύρια ευρώ για την επέκταση του σημερινού τέρμιναλ και τη συντήρηση του αεροδιαδρόμου και του περιβάλλοντος χώρου, όπως αναφέρεται σε μελέτη του ελληνικού υπουργείου Μεταφορών. Το ποσό αυτό θα προέλθει από ιδιώτη επενδυτή».

«Αριστοτέχνης στον αυτoσχεδιασμό ο Έλληνας»

Τουρισμός, η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας

«Τί γίνεται με τις διακοπές στην Ελλάδα;» διερωτάται η Süddeutsche Zeitung, υπενθυμίζοντας παράλληλα κάποια παλαιά στερεότυπα: «Η Ελλάδα, αριστοτέχνης του αυτοσχεδιασμού, με μία ιδιαίτερη προτίμηση για το αυθόρμητο καθότι ούτως ή άλλως όλα έρχονται διαφορετικά απ' ότι τα σχεδιάζει κανείς, ξεκίνησε την τουριστική σεζόν για το 2021 με έναν σχεδιασμό που θυμίζει κινητοποίηση γενικού επιτελείου. Ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης έφτασε μέχρι το ακρωτήριο Σούνιο, προκειμένου να παρουσιάσει τις βασικές προτεραιότητες του σχεδίου. (...) Στόχος: μία ασφαλής διαμονή σε έναν από τους πιο αγαπημένους ταξιδιωτικούς προορισμούς της Ευρώπης».

Η εφημερίδα του Μονάχου υπενθυμίζει ότι «ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας: 34,4 εκατομμύρια τουρίστες, 30% του ελληνικού ΑΕΠ, 26% της απασχόλησης το 2019, την καλύτερη τουριστική χρονιά όλων των εποχών. Ο υπουργός Τουρισμού θέλει να επανέλθει σε αυτά τα νούμερα, γι αυτό έχει ξεκινήσει διαφημιστική καμπάνια σε ολόκληρη την Ευρώπη. All you want is Greece είναι το φετινό- και ελαφρώς παιδαριώδες- σλόγκαν του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Που σημαίνει: Η ανθρωπότητα χρειάζεται ένα διάλειμμα, ας πάμε λοιπόν στην Ελλάδα. Κατανοητό. Όπως η Γερμανία εξαρτάται από τις εξαγωγές, έτσι και η Ελλάδα εξαρτάται από τον τουρισμό».

«Παιχνίδι με τη φωτιά»

Οι δικαστές έκριναν ότι η Βουλή δεν είχε ενημερωθεί εηκαίρως και επαρκώς για την πρόταση Σόιμπλε περί προσωρινής εξόδου της Ελλάδας από την ευρωζώνη

Ο γερμανικός τύπος δεν αφήνει ασχολίαστη τη χθεσινή μομφή του Ανωτάτου Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου στην τακτική που ακολούθησε η γερμανική κυβέρνηση το καλοκαίρι του 2015, στο απόγειο της ευρω-κρίσης. Δικαιώνοντας τη σχετική προσφυγή των «Πρασίνων» οι δικαστές έκριναν ότι η κυβέρνηση όφειλε να ενημερώσει εγκαίρως και με πληρέστερο τρόπο τη γερμανική Βουλή για τους χειρισμούς της και ιδιαίτερα για την πρόταση Σόιμπλε περί προσωρινής εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ, κάτι που δεν συνέβη.

«Παιχνίδι με τη φωτιά» επιγράφεται το σχόλιο της Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), που σημειώνει: «Αν πρέπει όλα να μπουν στο τραπέζι εκ των προτέρων, τότε η κυβέρνηση δεν μπορεί να δράσει, δεν μπορεί να διαπραγματευθεί. Στην περίπτωση του Γιούρογκρουπ ασφαλώς υπήρχαν κορυφαίοι πολιτικοί και κρατικοί αξιωματούχοι, οι οποίοι ήταν ενήμεροι. Η ενημέρωση του Κοινοβουλίου μπορεί να γίνει και με εμπιστευτικό τρόπο, με όποιες αβεβαιότητες αυτό συνεπάγεται βέβαια. (Η δικαστική απόφαση) είναι μία νίκη για τη Βουλή και ιδιαιτέρως για το κόμμα των Πρασίνων που κατέθεσε την προσφυγή. Αλλά όταν αναλάβουν κυβερνητική ευθύνη, θα δουν κι εκείνοι με άλλο μάτι τον ρόλο του Κοινοβουλίου».

Ο Σόιμπλε στο βήμα της Βουλής στη διάρκεια συζήτησης για την Ελλάδα το 2015

Επικρίσεις από την εφημερίδα Die Welt με ειρωνική διάθεση για τους Πράσινους: «Καλή διασκέδαση με τις συνέπειες (της δικαστικής απόφασης) θα λέγαμε στην υποψήφια για την καγκελαρία Αναλένα Μπέρμποκ, το κόμμα της οποίας κατέθεσε την προσφυγή. Γιατί τώρα το Κοινοβούλιο αποκτά μόνιμη παρουσία στην καγκελαρία. Μπορεί να σταματήσει την κυβέρνηση ακόμη και την τελευταία στιγμή, χωρίς καν να εξηγήσει τους λόγους.(...) Θεωρητικά δηλαδή το Κοινοβούλιο μπορεί να επιβάλει μία ψηφοφορία-εξπρές, για να αποτρέψει απόφαση συνόδου κορυφής. Μπορεί να καταθέσει δικαστική προσφυγή με το ένα τέταρτο των μελών του. Και κανείς δεν εγγυάται ότι αυτό το ένα τέταρτο δεν θα είναι λαϊκιστές, που πιθανόν να εξασφαλίσουν επαρκή αριθμό εδρών στις εκλογές του 2021 ή του 2025».

Γιάννης Παπαδημητρίου