Γερμανικό καλοκαίρι με στράπλες, «ghosting» και παγωτό

Υπαίθριες μπυραρίες, κολύμπι, παγωτό και σανδάλια Birkenstocks: μερικά από τα απαραίτητα πράγματα που θα συνοδέψουν τους Γερμανούς το φετινό καλοκαίρι. Κάθε χρόνο υπάρχουν αξιοσημείωτες αλλαγές στις τυπικές καλοκαιρινές δραστηριότητες αλλά και στη μόδα. Ας δούμε λοιπόν εκτός από τις τηγανιτές πατάτες στην πισίνα τι άλλο είναι must για το φετινό καλοκαίρι.

Τα στενά στράπλες μπλουζάκια επιστρέφουν όπως αναφέρει και το διάσημο περιοδικό «Vogue». «Το στράπλες τύπου σωλήνα επιστρέφει φέτος και αντικαθιστά οποιοδήποτε άλλο μπλουζάκι, top και πουκάμισο που βρίσκεται στις ντουλάπες μας». Αυτός ο τύπος μπλούζας ωστόσο δεν είναι άγνωστος. H Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, γνωστή και ως Κάρι Μπράντσο στη σειρά «Sex and the City» τη δεκαετία του 2000, είχε κάνει διάσημα αυτά τα top αφού ήταν από τα αγαπημένα της, σύμφωνα με τη «Vogue». Συνεχίζεται επίσης να φοριέται πολύ η καζάκα καθώς το αμάνικο μέρος τονίζει τα χέρια και τα μπράτσα.

«No pants look»

Διασημότητες όπως η Κένταλ και η Κάιλι Τζένερ έχουν φέρει στη μόδα το «no pants look», το οποίο έχει υιοθετηθεί από πολλές γυναίκες, φορώντας δηλαδή από κάτω μόνο εσώρουχο ή μια ολόσωμη κοντή φόρμα πάνω από καλσόν. Αυτό το στυλ θυμίζει λίγο δεκαετία του ‘80, μαθήματα αεροβικής με την Τζέιν Φόντα όπως έγραψε το lifestyle περιοδικό της Welt «Iconist». Ενώ λοιπόν πολλές γυναίκες κυκλοφορούν χωρίς παντελόνι, πολλοί άντρες στις πισίνες αντί για τα σορτς κολύμβησης τείνουν να προτιμάνε τα Speedos.

Από τα outfit δεν μπορούν φυσικά να λείπουν τα απαραίτητα αξεσουάρ. Το κλασσικό καπέλο μπέιζμπολ έρχεται ξανά στη μόδα και όλοι οι μεγάλοι οίκοι μόδας το υιοθετούν, σύμφωνα με το ανδρικό περιοδικό GQ. Όσον αφορά την ανδρική κόμη το Brit-Pop της δεκαετίας του ‘90 επέστρεψε σύμφωνα με το περιοδικό «Men's Health». Ξεχάστε λοιπόν τα ακριβή κοψίματα με κοντά πλαϊνά. Πλέον το ανέμελο μαλλί που μακραίνει μπροστά είναι must, ενώ οι άνδρες με μπούκλες θα έχουν ξεκάθαρο πλεονέκτημα το 2023. Ακόμα και οι ανδρικές περμανάντ επιστρέφουν.

Οι νέοι πειραματίζονται πολύ περισσότερο πλέον με το στυλ τους καθώς φοράνε σορτσάκια στους 15 βαθμούς κελσίου, κάλτσες με σανδάλια, ακόμη και μαργαριταρένια κολιέ. Το «GQ» προτείνει για φέτος κουστούμι χωρίς πουκάμισο, φόρμες, παντελόνια cargo και διχτυωτά τοπ.

Ένα παγωτό την ημέρα…

Από το καλοκαίρι δεν μπορεί να λείπει το παγωτό και οι Γερμανοί σίγουρα τρώνε πολύ. Η κατά κεφαλήν κατανάλωση παγωτού στη Γερμανία πέρυσι ήταν 8,1 λίτρα εκ των οποίων περίπου το ενάμιση λίτρο ήταν σε παγωτατζίδικα. Το παγωτό «Tiziano», μια γεύση από σταφύλια και αφρώδη οίνο, ανακηρύχθηκε από την Ένωση Ιταλών Κατασκευαστών Παγωτού Uniteis, ως η ποικιλία του 2023.Επίσης παγωτό με αλκοόλ είναι πολλά υποσχόμενο όπως και μοντέρνες ποικιλίες, για παράδειγμα παγωτό με γεύση κάριβουρστ ή αχλάδι παρμεζάνας είναι ασυνήθιστες επιλογές αλλά κάνουν τη διαφορά.

Το περασμένο καλοκαίρι το εισιτήριο των 9 ευρώ έφερε την επανάσταση στα εγχώρια ταξίδια. Το 2023 ωστόσο είναι πολύ πιο ακριβό για να εξερευνήσει κανείς τη Γερμανία αλλά εξακολουθεί να είναι ελκυστικό για πολλούς. Η Γερμανία προσφέρει αρκετές επιλογές για όποιον επιθυμεί να την εξερευνήσει. Αρκετά διάσημο είναι το καλοκαιρινό υπαίθριο φεστιβάλ heavy metal μουσικής «Wacken Open Air», το μουσικό φεστιβάλ Bayreuth, η λίμνη της Κωνσταντίας και η Βόρεια Θάλασσα. Το καλοκαίρι σημαίνει μουσική. Το περσινό καλοκαίρι στη Γερμανία κυριάρχησε η «Layla» με πάνω από 25 εκατομμύρια προβολές στο YouTube ενώ δεν είναι σαφές μέχρι στιγμής ποιο θα πάρει τη θέση του.

Καλοκαιρινή αγάπη για πάντα ή όχι;

Τι συμβαίνει όμως με την αγάπη και το φλερτ αυτό το καλοκαίρι; Σύμφωνα με την εφαρμογή Tinder, η γενιά Z(άτομα ηλικία 18 έως 25) φέρνουν τα πάνω κάτω στα ραντεβού όπως καμία άλλη γενιά μέχρι τώρα. Συγκεκριμένα οι νέοι δεν κάνουν τόσο «ghosting» στους άλλους όσο η γενιά των 30 και άνω. «Ghosting» σημαίνει να διακόπτει κανείς απότομα την επαφή με κάποιον που έβγαινε ραντεβού ή με κάποιον που είχε σχέση χωρίς καμία προειδοποίηση, κάτι που μπορεί να πληγώσει βαθιά τον άλλον.

Μάλιστα το «Future of Dating Report 2023» του Tinder, αναφέρει πως η γενιά Z αμφισβητεί τις παλιομοδίτικες έννοιες της σεξουαλικότητας, του φύλου όπως και επίσης της καταγωγής, της κουλτούρας και των γεωγραφικών περιορισμών. Αυτό εντάσσει και τον όρο «Situationship», έναν όρο που συζητιέται πολύ φέτος. Αφορά μια ρομαντική ή σεξουαλική σχέση, στην οποία οι εμπλεκόμενοι δεν καθορίζουν και δεν γνωστοποιούν με σαφήνεια την κατάστασή τους, εξηγούν οι New York Times. Σε αντίθεση με το «friends with benefits», εδώ κανείς δεν είναι σίγουρος για τα συναισθήματα του άλλου, πράγμα που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση καθώς δεν έχει τη συνοχή μιας προκαθορισμένης σχέσης.

