«Ας είναι μαζί σου η Δύναμη…» 25 χρόνια Episode I

Ποιος ήταν ο Άνακιν Σκάιγουωκερ; Μπορεί να αντισταθεί στη σκοτεινή πλευρά της Δύναμης; Αν όχι, γιατί δεν επεμβαίνει ο σοφός Γιόντα; Πολλά ήταν τα ερωτήματα, στα οποία ήλπιζαν να πάρουν απάντηση οι φίλοι των κινηματογραφικών ταινιών επιστημονικής φαντασίας «Πόλεμος των Άστρων» (Star Wars). Το εμβληματικό «Επεισόδιο Ι: Η Αόρατη Απειλή» (Episode I: The Phantom Menace) έκανε πρεμιέρα στη μεγάλη οθόνη τον Μάιο του 1999. Στη Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες άρχισε να προβάλλεται από το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς.

Με βάση μία ευθύγραμμη, χρονολογική αφήγηση των γεγονότων είναι το πρώτο επεισόδιο της σειράς Star Wars. Αλλά στην πραγματικότητα ήταν το τέταρτο επεισόδιο, καθώς η σειρά είχε ξεκινήσει από το 1977 με το «Επεισόδιο IV: Μία νέα ελπίδα» (Episode IV: A New Hope) και σε επόμενες συνέχειες η αφήγηση ξεδιπλώνεται προς το παρελθόν. Τα άλματα στον χρόνο και η τεχνική του παράλληλου μοντάζ αποτελούν άλλωστε μέρος της γοητείας των ταινιών Star Wars.

Νέες τεχνολογίες, νέες δυνατότητες

Ο Όμπι Ουάν-Κενόμπι (πλάτη) μονομαχεί με τον σκοτεινό άρχοντα Νταρθ Μολ Εικόνα: Britta Pedersen/dpa/picture alliance

Όταν το 1993 ο Τζορτζ Λούκας αποκάλυψε στο περιοδικό Variety την πρόθεσή του να σκηνοθετήσει τη συνέχεια του Star Wars, οι προσδοκίες ήταν τεράστιες. Αλλά ήδη από το φθινόπωρο του 1998, όταν άρχισε να προβάλλεται στους κινηματογράφους το τρέιλερ του Episode I, πολλοί φίλοι της επιστημονικής φαντασίας εξέφραζαν την «απογοήτευσή» τους για την υπερβολική χρήση των νέων δυνατοτήτων που προσέφερε η ψηφιακή τεχνολογία και ιδιαίτερα η χρήση των ειδικών εφέ.

«Η τεχνολογία υπαγόρευσε την απόφασή μου να γυρίσω το Episode I» θα δηλώσει αργότερα ο ίδιος ο Λούκας σε συνέντευξή του στην επίσημη ιστοσελίδα των ταινιών Star Wars. «Στις πρώτες τρεις ταινίες είχαμε προσέξει πάρα πολύ να κρατήσουμε χαμηλό το κόστος. Στο Episode I δεν ήθελα να βάλω όρια στην αφήγησή μου».

To φαινόμενο Star Wars πάντα θα προκαλεί ενδιαφέρον. Η συγκεκριμένη ταινία, ωστόσο, άρχισε να διχάζει τους φίλους της επιστημονικής φαντασίας. Οι νεότερες γενιές ενθουσιάστηκαν με τις σκηνές δράσης, που αποτελούσαν εξαίρεση στα βιβλικά τοπία της πρώτης τριλογίας του Πολέμου των Άστρων. Οι παλαιότεροι διαμαρτύρονταν για την επίμονη χρήση της τεχνολογίας CGI (Computer Generated Imagery), θεωρώντας ότι οι χαρακτήρες αλλοιώνονται, οι διάλογοι πλατειάζουν και η δήθεν ανάλυση των συσχετισμών εξουσίας στη Δύναμη καταντά επιφανειακή. Μόνο σε ένα σημείο συμφωνούσαν παλαιοί και νέοι: η επική μουσική υπόκρουση του Τζον Γουίλιαμς («Duel of the Fates») ταιριάζει απόλυτα στον μύθο που λέγεται Star Wars.

Χρυσά Βατόμουρα... αλλά και χρυσές δουλειές

Η πριγκίπισσα Αμιντάλα με το αστρομηχανικό ρομπότ R2-D2 Εικόνα: 20th Century Fox/Everett/&picture alliance

Κεντρικοί χαρακτήρες της ταινίας είναι ο Ιππότης Τζεντάι Κουάι Γκον Τζιν (Λίαμ Νίσον) και ο μαθητής του Όμπι Ουάν-Κενόμπι (Γιούαν Μακ Γκρέγκορ). Οι δυο τους προσπαθούν να εκπαιδεύσουν τον νεαρό Άνακιν Σκάιγουωκερ, ελπίζοντας ότι έχουν μπροστά τους τον χαρισματικό μαχητή που θα επαναφέρει την ισορροπία στη Δύναμη, όπως είχε ορίσει παλαιότερος χρησμός των Τζεντάι. Καθώς όμως η σκοτεινή πλευρά της Δύναμης τους καταδιώκει, θα ζήσουν πολλές περιπέτειες, στις οποίες θα γνωρίσουν την καλόκαρδη Αμιντάλα, πριγκίπισσα του πλανήτη Ναμπού (Νάταλι Πόρτμαν) και τον ολίγον αφελή, αλλά ακούραστο βοηθό Τζαρ Τζαρ Μπινγκς, απόκληρο της υποθαλάσσιας πόλης των Γκάνγκαν (μία ζωόμορφη φιγούρα που δημιουργήθηκε με ειδικά εφέ).

Η ταινία Episode I συγκέντρωσε τρεις υποψηφιότητες για Όσκαρ, χωρίς να κερδίσει κάποιο από τα «χρυσά αγαλματίδια». Ωστόσο, σάρωσε τα «Χρυσά Βατόμουρα» (Razzies), τις αμφιλεγόμενες τιμητικές διακρίσεις που από το 1980 απονέμει το Χόλυγουντ όχι στις καλύτερες αλλά στις …χειρότερες κινηματογραφικές δουλειές της χρονιάς. Όλα αυτά μάλλον δεν στενοχώρησαν πολύ τον Τζορτζ Λούκας, καθώς, από εμπορικής πλευράς το Episode I είχε τεράστια επιτυχία. Μπορεί ο προϋπολογισμός της ταινίας να έφτασε τα 115 εκατομμύρια δολάρια, αλλά τα έσοδά της ξεπέρασαν το ένα δισεκατομμύριο!

Επιμέλεια: Γιάννης Παπαδημητρίου