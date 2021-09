«Ανάπτυξη για όλους» μετά τη ΔΕΘ

«Ανάπτυξη για όλους υπόσχεται στους Έλληνες ο Μητσοτάκης» είναι ο τίτλος στο δημοσίευμα της οικονομικής επιθεώρησης Handelsblatt, που αναφέρεται στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όπως επισημαίνει «η Ελλάδα ανακάμπτει από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας πιο γρήγορα απ’ ό,τι αναμενόταν. Όμως, ο επιτυχής απολογισμός της συντηρητικής κυβέρνησης στην οικονομική πολιτική επισκιάζεται από τις καταστροφές που προκάλεσαν οι πυρκαγιές του καλοκαιριού. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναγκάστηκε να παραδεχθεί πως έγιναν λάθη και υπήρξαν παραλείψεις στη διαχείριση της καταστροφής. Με ένα ‘Εθνικό Σχέδιο Δράσης’ επιχειρεί τώρα να δώσει νέα ώθηση στην κυβέρνησή του».

Στην ηλεκτρονική της έκδοση η εφημερίδα συμπληρώνει ότι «το κόστος των παροχών υπολογίζεται σε 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ για φέτος και για τον επόμενο χρόνο. Η χρηματοδότησή τους θεωρείται σίγουρη, λόγω του υψηλότερου δείκτη οικονομικής ανάπτυξης, ιδιαίτερα μάλιστα από τη στιγμή που ακόμη και η αναθεωρημένη πρόβλεψη της κυβέρνησης μπορεί να αποδειχθεί υπερβολικά συντηρητική. Ο γερμανικός οίκος αξιολόγησης Scope αναμένει για φέτος ποσοστό ανάπτυξης 8,6%. Την Παρασκευή η Scope αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας από τη βαθμίδα ΒΒ στην ΒΒ+. Μόνο ένα σκαλοπάτι χωρίζει πλέον την Ελλάδα από την επενδυτική βαθμίδα. Για τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα η αναβάθμιση αποτελεί μία ακόμη ‘ένδειξη εμπιστοσύνης’ για την Ελλάδα».

Ρυθμούς ανάπτυξης μέχρι 8% για την ελληνική οικονομία βλέπει ο οίκος Scope

Το δημοσίευμα της Handelsblatt αναφέρεται και στη διαχείριση της πανδημίας, σημειώνοντας ότι «μόλις το 64,2 των ενηλίκων έχει εμβολιαστεί πλήρως. Η χώρα παραμένει αισθητά κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ, που φτάνει το 70,6%. Η κυβέρνηση προσπαθεί να παρακινήσει και τους σκεπτικιστές να εμβολιαστούν, καθιερώνοντας υποχρεωτικά τεστ επί πληρωμή για τους εργαζόμενους και επιβάλλοντας στους ταξιδιώτες να προσκομίζουν τεστ ή πιστοποιητικό εμβολιασμού. Ωστόσο, η σκληρή γραμμή που ακολουθεί η κυβέρνηση είναι διαμφισβητούμενη. Σε δημοσκόπηση, την περασμένη εβδομάδα. το 63% των ερωτηθέντων εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τη διαχείριση της πανδημίας. Πριν από έναν χρόνο ποσοστό 60% επιδοκίμαζε την κυβερνητική πολιτική για την καταπολέμηση του κορωνοϊού».

«Εν μέρει απάνθρωπες συνθήκες» στη Λέσβο

Μετά την καταστροφή στον καταυλισμό της Μόριας...

Η εφημερίδα Frankfurter Rundschau εστιάζει στις συνθήκες διαβίωσης για πρόσφυγες και μετανάστες στη Λέσβο, έναν χρόνο μετά τις πυρκαγιές που κατέστρεψαν τον καταυλισμό στη Μόρια. Ο συνεργάτης της εφημερίδας κάνει λόγο για«εν μέρει απάνθρωπες συνθήκες», περιγράφει τη δύσκολη καθημερινότητα στον προσωρινό καταυλισμό στη θέση Μαυροβούνι και σημειώνει: «Τον Μάρτιο του 2020 ζούσαν στη ‘ζούγκλα’ της Μόριας 23.000 άνθρωποι. Τον περασμένο χρόνο, όταν ο καταυλισμός έπιασε φωτιά, ήταν 12.600. Έχουν απομείνει 5.000. Που πήγαν οι υπόλοιποι;»

Μία απάντηση προσπαθεί να δώσει ο Γερμανός Πάτρικ Μιντς, συνεργάτης των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Stelp και #Leave No One Behind. Μεταξύ άλλων διαβάζουμε ότι «μετά την πυρκαγιά η ελληνική κυβέρνηση υλοποίησε την υπόσχεσή της προς τον πληθυσμό των νησιών να αδειάσει τους υπερπλήρεις καταυλισμούς. ‘Σε σύντομο χρονικό διάστημα παρείχαν άσυλο σε πολλούς ανθρώπους και τους μετέφεραν στην ενδοχώρα, παλαιότερα θα χρειάζονταν πολύ χρόνο για κάτι τέτοιο’ λέει ο Μιντς. Για τους νεοαφιχθέντες αυτό ακούγεται σαν μια καλή είδηση, αλλά δεν είναι. Φτάνοντας στο λιμάνι του Πειραιά, αντιλαμβάνονται ότι δεν έχουν τίποτα πλέον να περιμένουν...»

Delivery Made in… Turkey

Στιμγιότυπο από την κινητοποίηση οδηγών της Gorillas στο Βερολίνο για καλύτερες συνθήκες εργασίας

Σε μία πρωτότυπη ιστορία επιχειρηματικής επιτυχίας εστιάζει η εφημερίδα Die Welt: «Δύο μήνες μετά την εμφάνισή της στο Βερολίνο, η τουρκική εταιρία διανομής φαγητού Getir σχεδιάζει την επέκτασή της σε ολόκληρη τη γερμανική αγορά. Ο ιδρυτής και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου Ναζίομ Σαλούρ δηλώνει στην WELT ότι θα καταφέρει να ξεπεράσει τους ανταγωνιστές του. ‘Είμαστε πρώτοι με διαφορά στη Μ. Βρετανία και στην Τουρκία’ λέει. ‘Στη Γερμανία έχουμε ανταγωνιστές, που μπήκαν πριν από μας στην αγορά, αλλά δεν έχουμε καθυστερήσει υπερβολικά. Ξεκάθαρος στόχος είναι να γίνουμε και εδώ οι κορυφαίοι στον κλάδο’. (...) Ο Σαλούρ, 59 ετών, είχε ιδρύσει την επιχείρηση το 2015 στην Κωνσταντινούπολη, μεζί με φίλους του. Τον επόμενο χρόνο η Getir (που σημαίνει: Φέρε!) κατάφερε να συγκεντρώσει σχεδόν ένα δισεκατομμύριο δολάρια από ενδιαφερόμενους επενδυτές. Οι χρηματοδότες εκτιμούσαν την αξία της επιχείρησης στα 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή σχεδόν όσο την... Commerzbank. Έτσι η εταιρία διανομής φαγητού θεωρείται η πιο πολύτιμη start up επιχείρηση στην Τουρκία».

Η εφημερίδα του Βερολίνου σημεκώνει βέβαια ότι «πολλές εταιρείες delivery έχουν δεχθεί κριτική λόγω των συνθηκών εργασίας. Το καλοκαίρι οι οδηγοί της Gorillas προχώρησαν σε κινητοποιήσεις, που έφτασαν να απασχολούν ακόμη και την κεντρική πολιτική σκηνή. Η Salur υπόσχεται δίκαιες συνθήκες εργασίας, όπως υποστηρίζει. Το αρχικό ωρομίσθιο είναι 10,50 ευρώ και από και και πέρα οι οδηγοί μπορούν να διαλέξουν ανάμεσα σε πλήρη απασχόληση αορίστου χρόνου ή συμβάσεις μερικής απασχόλησης ή ακόμη και περιστασιακή απασχόληση».

Γιάννης Παπαδημητρίου