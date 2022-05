Αλκοόλ και ναρκωτικά «πνίγουν» το βρετανικό κοινοβούλιο

Πληθαίνουν οι καταγγελίες Βρετανών βουλευτών για γενικότερη κουλτούρα ανήθικης συμπεριφοράς εντός του Γουέστμινστερ. Ώρα για «δραστικές αλλαγές» διαμηνύει ο Πρόεδρος της Βουλής.

«Sex and Drugs and Rock and Roll» στην βρετανική Βουλή;