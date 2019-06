Αγγλικός τελικός με ...γερμανική σφραγίδα

"When the spurs go marching in" τραγουδούν οι οπαδοί της Τότεναμ ("Σπερς"), αγκαλιασμένοι στους δρόμους της Μαδρίτης. Είναι ένα από τα πολλά ποδοσφαιρικά ...εμβατήρια που ακούγονται αυτές τις μέρες, αυτές τις ώρες, λίγο πριν τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου με αντίπαλο τη Λίβερπουλ. Με γνήσιο αγγλικό φλέγμα ο Τζωρτζ Ελίας, ένας από τους φίλους της Τότεναμ, εξηγεί ότι ήρθε για να πανυγηρίσει τη νίκη αλλά κυρίως για να απολαύσει τη μαγική βραδιά και την ωραία εκδρομή. "Δεν μπορώ να εκφράσω με λόγια πόσο τέλεια είναι να βρίσκομαι εδώ με τους γιους μου, είναι η αγαπημένη μας ομάδα", λέει. "Η Μαδρίτη είναι εκπληκτική, ο κόσμος υπέροχος. Αλλά πρέπει να πω ότι η Λίβερπουλ είναι μεγάλη ομάδα, παίζει φανταστικό ποδόσφαιρο, έχει κι εκείνη φοβερούς οπαδούς και είναι τιμή να παίζεις μαζί της..."

Είναι η πρώτη "διεθνής" συνάντηση για Λίβερπουλ και Τότεναμ από το 1973, όταν οι δύο ομάδες είχαν αναμετρηθεί στα ημιτελικά του κυπέλου ΟΥΕΦΑ και η Λίβερπουλ προκρίθηκε για να κερδίσει στη συνέχεια, σε διπλό τελικό, τη γερμανική Γκλάντμπαχ και να κατακτήσει το τρόπαιο. Εκείνο το ένδοξο παρελθόν αναπολούν οι οπαδοί της Λίβερπουλ και φαίνεται ότι έχει έρθει η ώρα για έναν ακόμη ευρωπαϊκό τίτλο. Τουλάχιστον στα χαρτιά η ομάδα τους είναι φαβορί απέναντι στην Τότεναμ. Από παντού καταφθάνουν φίλοι της Λίβερπουλ. Όπως ο Χουάν Πάμπλο από την Κολομβία, που ζει στη Σαουδική Αραβία, αλλά βρέθηκε στη Μαδρίτη για τον μεγάλο τελικό. "Η Λίβερπουλ θα είναι η πρωταθλήτρια, το αξίζει", λέει. "Ο προπονητής, ο Γιούργκεν Κλοπ, είναι εκπληκτικός ηγέτης. Του αξίζει ο τίτλος γιατί είναι μία ομάδα με καρδιά, βγάζει συναισθήματα και οι οπαδοί στο (γήπεδο) Άνφιλντ είναι οι καλύτεροι στον κόσμο, πάμε όλοι μαζί λοιπόν..."

Μέτριος παίκτης, ξεχωριστός ηγέτης

Οι οπαδοί της Λίβερπουλ λατρεύουν τον Γιούργκεν Κλοπ

Αυτή η Λίβερπουλ έχει τη σφραγίδα του Γιούργκεν Κλοπ. Ο προπονητής από τη Στουτγάρδη ήταν μέτριος παίκτης στα νιάτα του, λίγο αργότερα έκανε τη διαφορά ως προπονητής της ταπεινής Μάιντς και το 2011 έκανε τη μεγάλη έκπληξη, κατακτώντας πρωτάθλημα με τη Μπορούσια Ντόρτμουντ. Από τότε αναγνωρίστηκε ως μεγάλος προπονητής, τώρα θέλει να καθιερωθεί και σε διεθνές επίπεδο. Κάποια πράγματα είναι διαφορετικά στην Αγγλία, αλλά ο Κλοπ το παλεύει με αγωνιστικότητα και χιούμορ του. Κι όταν οι δημοσιογράφοι τον ρωτούν, αν οι Γερμανοί φίλαθλοι στηρίζουν περισσότερο τη Λίβερπουλ ή την Τότεναμ, η απάντηση φαίνεται διστακτική, αλλά είναι σαφής: "Υπάρχει κανένας Γερμανός παίκτης στην Τότεναμ; Για να σκεφτώ λίγο...Υπάρχει ο Χέουνγκ Μιν Σον που μιλάει τέλεια γερμανικά, αλλά είναι Νοτιοκορεάτης. Εγώ βέβαια δεν ζω πια εκεί, αλλά έχω οικογένεια, έχω φίλους και όλοι υποστηρίζουν τη Λίβερπουλ, πάντα την υποστήριζαν. Εννοείται ότι η Γερμανία στηρίζει τη Λίβερπουλ, οι οπαδοί της Σάλκε και της Ντόρτμουντ, όλοι στηρίζουν τη Λίβερπουλ..."

Σαν να λέμε ότι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ και του Άρη υποστηρίζουν την ίδια ομάδα σε τελικό Τσάμπιονς Λιγκ... Ο Γιούργκεν Κλοπ είχε φτάσει και πέρσι στην πηγή, αλλά νερό δεν ήπιε. Η ομάδα του έχασε τον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ από την ασυγκράτητη Ρεάλ Μαδρίτης με 3-1, πληρώνοντας μοιραία λάθη στην άμυνά της. Αυτή τη φορά, λέει ο Γερμανός προπονητής, η Λίβερπουλ έχει βελτιωθεί και εμφανίζεται πιο ώριμη. "Πέρσι κι εμείς οι ίδιοι είχαμε εκπλαγεί που φτάσαμε στον τελικό" υποστηρίζει ο Γιούργκεν Κλοπ. "Είχαμε προκριθεί απέναντι σε τόσο καλές ομάδες και απλά συνεχίζαμε. Κάναμε πολύ καλά παιχνίδια, μόνο που για παράδειγμα στην έδρα μας πετούσαμε απέναντι στη Ρόμα, αλλά όταν πήγαμε στη Ρώμη αισθανόμαστε την πίεση. Aκόμα δεν είχαμε την ισορροπία και τη συνέχεια στην απόδοσή μας που έχουμε φέτος..."

"Όταν δεν έχεις πολλή δουλειά..."

Ένταση στους πάγκους στο αγγλικό ντέρμπι κορυφής με τη Μάντσεστερ Σίτυ

Σε μία συνέντευξη εφ' όλης της ύλης πριν από τον μεγάλο τελικό της Μαδρίτης ο Γιούργκεν Κλοπ ρωτήθηκε, μεταξύ άλλων, για τις αλλαγές που ετοιμάζει η ΟΥΕΦΑ στο Τσάμπιονς Λιγκ. Δεν δίστασε να απαντήσει με ...χαρακτηριστική γερμανική ευθύτητα: "Δεν ξέρω τί θέλουν να αλλάξουν οι άνθρωποι, αλλά είναι φυσιολογικό. Όταν δεν έχεις και πολλά πράγματα να κάνεις, αρχίζεις να σκέφτεσαι συνέχεια τί μπορείς να αλλάξεις..."

AP, Kicker, Γιάννης Παπαδημητρίου