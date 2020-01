Έναρξη του 5ου Hellas Filmbox Berlin

Το 5ο Hellas Filmbox Berlin είναι πλέον γεγονός. Σε μια κατάμεστα γεμάτη αίθουσα του κινηματογράφου Babylon στην περιοχή Berlin-Mitte η διευθύντρια του φεστιβάλ Σοφια Σταυριανίδου κήρυξε το βράδυ της Τετάρτης την έναρξη του φετινού φεστιβάλ ελληνικού κινηματογράφου. Όπως παραδέχθηκε στην εναρκτήρια ομιλία της, της φαίνεται απίστευτο ότι πράγματι το Hellas Filmbox Berlin κατάφερε να καθιερωθεί πλέον ως θεσμός στο Βερολίνο.

«Ξεκινήσαμε πριν από πέντε χρόνια εδώ στον κινηματογράφο Babylon,» είπε στην ομιλία της Σοφία Σταυριανίδου, «με την αβεβαιότητα για το μέλλον και για την εξέλιξη αυτού του θεσμού. Και να που είμαστε εδώ, πέντε χρόνια μετά, ένα από τα δυνατότερα κινηματογραφικά φεστιβάλ του Βερολίνου, πάντα μια παρέα δεμένη οι διοργανωτές.» Εκτός από τη συνοχή που εξακολουθεί να διατηρεί η αρχική ομάδα των διοργανωτών και όσοι την πλαισίωσαν στην πορεία, μεγάλη σημασία για τη συνέχεια του Hellas Filmbox εξακολουθεί να έχει η εθελοντική προσφορά, τονίζει ακόμη η Σοφία Σταυριανίδου: «Οι περισσότεροι από την ομάδα δεν πληρώνονται ή πληρώνονται πολύ λίγο για τη δουλειά που κάνουν.»

Έναρξη με μουσική Indie

Στο 5ο Hellas Filmbox θα προβληθούν σχεδόν 50 ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, ταινίες μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ. Έντονη φέτος είναι η παρουσία των γυναικών – είτε ως σκηνοθέτησες είτε ως ηθοποιοί. Η κρίση στα ζευγάρια είναι το θέμα μιας σειράς ταινιών, το μεταναστευτικό και όπως κάθε χρόνο αντιπροσωπεύονται και παραγωγές που έχουν ως θέμα την ομοφυλοφιλία. Πολύ περισσότερο από τα προηγούμενα, το φετινό φεστιβάλ είναι σύμφωνα με τη Σοφία Σταυριανίδου πιο λιτό και πιο σινεφίλ. Αυτό εκφράζεται και από τις συζητήσεις που ακολουθούν μετά την προβολή των ταινιών. 20 έλληνες σκηνοθέτες έχουν έρθει για αυτό το σκοπό στο Βερολίνο.

The Festival goes Indie - The Boy (Αλέξανδρος Βούλγαρης) και η Δεσποινίς Τρίχρωμη