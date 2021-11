Χρυσή υπενθύμιση

Για πρώτη φορά διοργανώθηκε έκθεση τέχνης μπροστά στο Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Unesco 4.500 χρόνων. Εκτός από τη μεγάλη Σφίγγα της Γκίζας, φαίνεται και το έργο "Eternity Now" της Αμερικανίδας Γκίζελα Κόλον. Ο ελλειπτικός θόλος μήκους εννέα μέτρων αποτίει φόρο τιμής στην ιστορική κληρονομιά της αρχαίας Αιγύπτου όπως και ολόκληρη η έκθεση με τίτλο "Forever Is Now" .