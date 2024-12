Soldaten der französischen Armee wenden sich mit Instruktionen an die Bevölkerung. Der örtliche Präfekt François-Xavier Bieuville berichtet, dass etwa 10.000 Menschen in 120 Notunterkünften untergebracht wurden. Auf Facebook teilte die Präfektur mit, Mayotte habe seit 90 Jahren keinen so zerstörerischen Zyklon erlebt: "Viele von uns haben alles verloren".