Europa

Zwischen Tabu und Toleranz: Transmenschen in Griechenland

Seit 2017 haben Transmenschen in Griechenland das Recht, legal ihre Gender-Identität zu ändern. In Südosteuropa gilt das Land als vergleichsweise LGBTQI-freundlich. Doch gerade Transgender-Menschen haben es nach wie vor schwer, akzeptiert zu werden. In den griechischen Medien werden sie entweder ignoriert oder auf Klischees reduziert - noch.