Zweikampf nach Unfall in Saudi-Arabien

Ausgangslage:

Lewis Hamilton hat durch seinen Sieg nach starker Aufholjagd in Brasilien und seinen überlegenen Erfolg in Katar Boden auf den WM-Führenden Max Verstappen gutgemacht. Vor dem vorletzten Rennen der Saison beträgt der Rückstand des britischen Titelverteidigers auf den Herausforderer aus den Niederlanden nur noch acht Punkte. Dennoch könnte sich Verstappen beim umstrittenen Premierenrennen in Saudi-Arabien unter bestimmten Voraussetzungen bereits den WM-Titel sichern: Wenn er gewinnt und den Extrapunkt für die schnellste Rennrunde holt, während Hamilton maximal Sechster wird. Wenn er ohne schnellste Rennrunde gewinnt, Hamilton aber maximal Siebter wird. Wenn Verstappen Zweiter wird inklusive Extrapunkt für die schnellste Rennrunde und Hamilton nicht über Rang zehn hinauskommt. Oder aber wenn Hamilton keine Punkte holt - dann müsste Verstappen allerdings trotzdem ohne schnellste Rennrunde Zweiter werden.

Qualifying:

Es war spannend bis zum Schluss und endete dramatisch: Nachdem Hamilton im letzten Abschnitt des Qualifyings, dem Q3, eine neue Bestzeit gefahren war und auch Mercedes-Kollege Valtteri Bottas sich vor den Niederländer geschoben hatte, kam alles auf die letzte schnelle Runde von Verstappen an. Der Red-Bull-Pilot riskierte auf dem engen Stadtkurs von Dschidda alles und war auf dem besten Weg, die schnellste Zeit zu fahren, als er die Begrenzungsmauer touchierte und sich durch diesen Fehler all seiner Chancen beraubte.

Statt dem WM-Führenden wird Hamilton vom ersten Startplatz ins Rennen gehen. Bottas ist Zweiter, für Verstappen bleibt nur Rang drei. Für die beiden deutschen Piloten endete die Qualifikation bereits nach dem ersten Abschnitt Q1. Mick Schumacher fuhr im Haas auf den 19. Platz, Sebastian Vettel im Aston Martin auf Rang 17.

Stimmen:

Lewis Hamilton: "Das ist ein großartiges Ergebnis für das Team. Valtteri hat einen tollen Job gemacht."

Max Verstappen: "Das ist natürlich schrecklich. Ich verstehe nicht wirklich, was passiert ist, aber die Reifen haben blockiert."

Strecke:

Die 6,174 Kilometer lange Strecke ist trotz ihrer 27 Kurven der schnellste Stadtkurs der Formel-1-Geschichte. Sie stammt aus der Feder von Carsten Tilke, dem Sohn Hermann Tilkes, der zahlreiche Formel-1-Kurse entworfen hat, und wurde in wenig mehr als einem halben Jahr aus dem Boden gestampft. Viele Fahrer und auch Teamverantwortliche äußerten sich sehr positiv über den herausfordernden Kurs, der allerdings keine groben Fehler verzeiht, wie ein schwerer Crash von Ferrari-Pilot Charles Leclerc am Freitag zeigte.