Zwei Weltrekorde im Schimmbecken von Tokio

Am vorletzten Wettkampftag der Beckenschwimmer gab es Tokyo Aquatics Centre zwei Weltrekorde: im Über 100 Meter Schmetterling siegte der Amerikaner Caeleb Dressel in neuer Weltbestzeit von 49,45 Sekunden vor dem Ungarn Kristof Milak und holte seine dritte Tokio-Goldmedaille. Rund eine Stunde später verfehlte Dressel die vierte mit der 4 x 100 Meter Mixed-Lagenstaffel auf Rang fünf deutlich. Großbritannien um Brustschwimm-Wunder Adam Peaty siegte in 3:37,58 Minuten und stellte damit einen neuen Weltrekord auf. Über 200 Meter Rücken holte sich Kaylee McKeown aus Australien Gold.

Für Schwimmerin Sarah Köhler, die über 1500 Meter Freistil Bronze gewonnen hatte, hat es über 800 Meter Freistil nicht zu einer zweiten Medaille gereicht. Die 27-Jährige belegte am Ende Platz sieben. Köhler nach 8:24,56 Minuten an und blieb damit mehr als acht Sekunden über ihrem deutschen Rekord. "Die Endzeit ist natürlich mehr als eine Enttäuschung für mich", sagte Köhler. "Ich bin von Anfang an nicht mitgekommen." Gold gewann die Amerikanerin Katie Ledecky vor der zweimaligen Tokio-Olympiasiegerin Ariarne Titmus aus Australien. Es war ihr insgesamt siebter Olympiasieg.

Triathlon-Staffel: Favoriten vorne

Für die deutschen Triathleten Laura Lindemann, Jonas Schomburg, Anabel Knoll und Justus Nieschlag fehlte nicht viel: Die deutsche Mixed-Staffel kam bei der olympischen Premiere des Mixed-Wettbewerbs am frühen Samstagmorgen in Tokio auf Platz sechs. Gold ging nach 1:23,41 Stunden im sogenannten "Supersprint-Format" an Großbritannien vor den USA und Weltmeister Frankreich. Damit waren die favorisierten Nationen am Ende vorne.

Die Briten Alex Yee, Georgia Taylor-Brown, Jonathan Brownlee und Jessica Learmonth (v.r.n.l.) holen Gold

Lindemann, die im Einzel Achte geworden war, hatte als erste Starterin noch als Zweite an Schomburg, der die Mannschaft immerhin im Kampf um Bronze hielt. Weiter nach vorne ging es aber nicht mehr. Im Ziel hatten die deutschen Triathleten nach jeweils 300 Metern Schwimmen, 6,8 Kilometern Radfahren und 2 Kilometern Laufen 36 Sekunden Rückstand auf das Podest.