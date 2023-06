Zwei Tote bei Schießerei vor US-Konsulat in Dschidda

Bei Schüssen vor dem US-Konsulat in der saudi-arabischen Stadt Dschidda sind eine Sicherheitskraft und der Schütze getötet worden. Wie die staatliche Nachrichtenagentur SPA berichtete, war ein Mann in der Nähe des Konsulats mit einer Feuerwaffe in der Hand aus dem Auto gestiegen und in der Folge bei einem Schusswechsel mit der Polizei getötet worden.

Der zweite Tote ist dem Bericht zufolge ein nepalesischer Angestellter des privaten Sicherheitsdienstes des Konsulats, der bei dem Schusswechsel verletzt wurde und später verstarb. Das US-Außenministerium in Washington hat inzwischen erklärt, das Konsulat sei abgeriegelt worden. Es seien keine US-Bürger ums Leben gekommen. Den Angehörigen der nepalesischen Sicherheitskraft sprach das Ministerium sein Beileid aus.

Das Gebäude der US-Vertretung unmittelbar nach dem Schusswechsel Bild: AFP/Getty Images

Die Hintergründe des Vorfalls sind bislang unklar, die Ermittlungen laufen. Allerdings werden Erinnerungen an das Jahr 2016 wach. Damals hatte es ebenfalls kurz vor dem 4. Juli, dem Unabhängigkeitstag der USA, einen ähnlichen Vorfall in Dschidda gegeben. Ein Selbstmordattentäter sprengte sich in die Luft und starb dabei. Zwei Wachmänner wurden leicht verletzt.

Bei einem weiteren Angriff 2004 waren insgesamt zwölf Menschen getötet worden. Der Terrormiliz Al-Qaida nahestehende Angreifer stürmten mit Bomben und Waffen ausgerüstet die US-Vertretung und töteten vier Sicherheitskräfte und fünf Konsulatsmitarbeiter. Bei der anschließenden Befreiungsaktion töteten Sicherheitskräfte drei Angreifer, zwei weitere konnten festgenommen werden.

