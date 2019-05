Zwei Tage nach CAS-Urteil: Caster Semenya siegt mühelos in Doha

Die zweimalige Olympiasiegerin gewann am Freitagabend zum Auftakt der Diamond-League-Serie der Leichtathleten in Doha überlegen das Zwei-Runden-Rennen in 1:54,98 Minuten. Den Uralt-Weltrekord der Tschechin Jarmila Kratochvilova (1:53,28 Minuten) aus dem Jahr 1983 verpasste die 28 Jahre alte Mittelstreckenläuferin jedoch. Semenya hatte erst kurzfristig ihre Startzusage gegeben. Sie bestritt in Katars Hauptstadt ihr vorerst letztes Rennen, bevor am 8. Mai die neue Regel des Weltverbandes IAAF in Kraft tritt. Die Südafrikanerin muss dann ihren natürlichen Testosteron-Wert durch Medikamente senken, damit sie an der ebenfalls in Doha stattfindenden WM (27. September bis 6. Oktober) teilnehmen kann. Semenya war am Mittwoch mit ihrem Einspruch beim Internationalen Sportgerichtshof CAS gescheitert.

dvo (dpa)