Kriminalität Deutschland

Zwölf Jahre Haft für Geiselnahme am Hamburger Flughafen

25.06.2024 25. Juni 2024

Stundenlang hatte der Mann am Hamburger Flughafen gedroht, sich mit seiner entführten Tochter in die Luft zu sprengen. Nun sprach ihn das Landgericht in allen Anklagepunkten schuldig.