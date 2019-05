Zverev und Kohlschreiber scheitern in München

4:6, 7:5, 5:7 hieß es am Ende des Matches aus Sicht der deutschen Nummer eins im Tennis an einem regnerischen Nachmittag in München, wo der aktuell kriselnde Zverev letztes Jahr noch den Turniersieg errungen hatte. Damit verpasst Zverev die Chance, das Sandplatzevent in der bayrischen Landeshauptstadt zum dritten Mal in Folge zu gewinnen.

Bei feucht-kalten Bedingungen musste sich der 22 Jahre alte Hamburger nach zwei Stunden und elf Minuten seinem chilenischen Kontrahenten geschlagen geben. In einem höchst spannenden Match vergab Zverev im dritten Satz zwei Matchbälle - ehe Garin seinerseits den Matchball zum 7:5 im dritten Satz nutzen konnte.

Auch Kohlschreiber scheitert in drei Sätzen

Nach Zverev ist auch Rekordsieger Philipp Kohlschreiber beim Tennisturnier in München ausgeschieden. Der 35 Jahre alte Augsburger unterlag am Freitagabend dem Italiener Matteo Berrettini mit 6:4, 5:7, 6:4. Damit ist kein deutscher Profi mehr am Finalwochenende des mit 586.140 Euro dotierten Sandplatzturniers dabei. Kohlschreiber hat die BMW Open dreimal gewonnen und stand drei weitere Male im Finale.

dvo (mit dpa)