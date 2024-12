Gleichwohl bringt Sankt Nikolaus vielen Kindern in Deutschland am 6. Dezember zumindest ein kleines Geschenk. Nur wenn er an Heilig Abend kommt, heißt er Weihnachtsmann. Anders auf Englisch, da heißt er auch an Weihnachten Santa Claus. Diese Holzfiguren sind typische Schnitzereien aus dem Erzgebirge, sie zeigen allerdings den Weihnachtsmann, wie Coca Cola ihn in den 1930 er erfand. Noch Fragen?