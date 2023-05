Zu zweit im Geisterdorf - Kalabriens vergessene Orte

Der antisowjetische Denkmalsturz - Vergangenheitsbewältigung mit dem Presslufthammer

In Osteuropa fallen die Denkmale, die an den Sieg der Roten Armee über den Faschismus erinnern. Aber sollte man die sowjetischen Soldaten, die Hitler besiegt haben, nicht in Ehren halten, trotz Russlands Einmarsch in die Ukraine, trotz Putin?