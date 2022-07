Top-Thema - Archive

Zu wenig Personal in der Tourismusbranche

Nach zwei Jahren Pandemie wollen viele Menschen wieder reisen. Aber an vielen Flughäfen herrscht Chaos. Und auch in Hotels und in der Gastronomie fehlt das Personal. Nun sollen Hilfskräfte aus dem Ausland kommen.

In diesem Sommer muss man mit langen Wartezeiten am Flughafen rechnen.

