Zu Besuch bei Friedensreich Hundertwasser

Der Künstler und Architekt Friedensreich Hundertwasser (1928–2000) war am liebsten in der Natur. In seiner Heimatstadt Wien hat er in einer alten Fabrik gewohnt und gearbeitet – und sie in ein Museum umgebaut.

Farben, Fantasie und Natur – diese Elemente zeigen sich in jedem Werk des Künstlers Friedensreich Hundertwasser.

