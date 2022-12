Zisch Bumm Bang! - Blockbuster-Sounds aus dem Schafstall

Seit einiger Zeit lebt und arbeitet er mit seinem internationalen Team, den Foley Farmers, in einem winzigen mecklenburgischen Dorf.

Die Liste der Filme, bei denen der zweifache Emmy-Gewinner Burgis mitgewirkt hat, scheint endlos: "Ein Quantum Trost", "Sherlock Holmes", "Bohemian Rhapsody", "Slumdog Millionär", um nur einige zu nennen.

Ob das Knarren einer Tür, Schritte durch eine Pfütze oder die Pistolenkugel, die ein gefülltes Aquarium trifft: Die Meister der Töne finden immer einen Weg, das Filmgeräusch originalgetreu zu erzeugen.

Für diese Arbeit braucht man rundherum Stille. Deshalb sind Peter Burgis und das Team seines Studios Foley Farmers aus dem lärmenden London aufs platte Land gezogen. Noch allerdings gibt es die Stille für Peter und seine Kollegin Franziska Treutler nur in der Nachtschicht, tagsüber lärmen nebenan Betonmischer, Motorsäge und Akkuschrauber.



Peters neues Studio entsteht unter dem Dach eines ehemaligen Schafstalls. Und demnächst soll die größte "Water-Stage” Deutschlands, ein überdachtes acht mal fünf Meter großes Wasserbecken für Tonaufnahmen, in dem sogar Bootsaufnahmen möglich sind, fertig werden. Dank der tatkräftigen Hilfe der Nachbarn aus dem Dorf sollen die Bauarbeiten schon bald geschafft sein, hoffen die Filmprofis.



