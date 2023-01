Dem Geld wieder Wert verleihen

Was tun, wenn das Geld bald nicht mal mehr das Papier wert ist, auf dem es gedruckt wurde? Die Inflation in Argentinien nähert sich der 100 Prozent-Marke, geschätzte 40 Prozent der Bevölkerung leben in Armut. Der argentinische Künstler Sergio Diaz hat einen ganz eigenen Weg gefunden, mit der Inflation umzugehen: Er verwandelt die Geldscheine in kleine Kunstwerke.