Zehn neue Museen für die Welt

Museum der Zukunft, Dubai

Das an Superlativen nicht gerade arme Dubai hat seit 22. Februar ein neues Highlight. Der ovale Bau soll an ein Auge erinnern, durch das Besucher sinnbildlich einen Blick in die Zukunft wagen. Präsentiert werden auf sieben Etagen Erlebnisausstellungen zu Fragen der Zukunft. Da geht es etwa um künstliche Intelligenz, Weltraumforschung, Anpassung an den Klimawandel oder das Wohnen der Zukunft.