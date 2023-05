Blautopf

Viele Mythen und Sagen ranken sich um dieses blaugrüne Gewässer in Blaubeuren auf der Schwäbischen Alb. Der See liegt in einem karstigen Gebirge mit einem weitverzweigten Höhlensystem. Hier sammelt sich kalkhaltiges Wasser, das am Blautopf an die Oberfläche drängt und das Sonnenlicht reflektiert. So entsteht die besondere Färbung des Sees.